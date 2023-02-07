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Московский листок

Движение вниз!

Опубликовано 07.02.2023 в разделе комментариев 2

Движение вниз!

Производство лифтов в России в 2022 году снизилось на 30% из-за того, что темпы строительства жилья и коммерческой недвижимости в стране резко снизились. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

В 2022 году в России производство лифтов снизилось на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году. Самое серьезное сокращение — на 84% — зафиксировано на Дальнем Востоке. При этом участники рынка отметили, что такая ситуация произошла из-за того, что многие строительные проекты были отложены.

Землетрясение в Турции или несколько капсул с цианидом на украинских беспилотниках звучит грозно, но лифты - это настоящая катастрофа. Просто прикинем, сколько граждан РФ буквально жизненно зависят от лифта.

А. Б.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4. написал 07.02.2023 00:53
Это понятно,что украинских лифтов больше не будет,а белорусских не хватает.Так есть свинорылый Рогозин с его " батутом".Какие проблемы.
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Re: главное
Кий написал 07.02.2023 00:28
Пускай вместо лифта кацапы пользуются пневмопочтой
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