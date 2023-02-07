Движение вниз!

Производство лифтов в России в 2022 году снизилось на 30% из-за того, что темпы строительства жилья и коммерческой недвижимости в стране резко снизились. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

В 2022 году в России производство лифтов снизилось на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году. Самое серьезное сокращение — на 84% — зафиксировано на Дальнем Востоке. При этом участники рынка отметили, что такая ситуация произошла из-за того, что многие строительные проекты были отложены.

Землетрясение в Турции или несколько капсул с цианидом на украинских беспилотниках звучит грозно, но лифты - это настоящая катастрофа. Просто прикинем, сколько граждан РФ буквально жизненно зависят от лифта.

А. Б.