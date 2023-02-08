"Леопарды" идут на нас

Правительство Германии одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как сообщает Spiegel, поставку тяжелой техники одобрили в Федеральном совете безопасности ФРГ, куда помимо остальных входит канцлер Олаф Шольц, главы МИД, МВД, Минобороны Германии, а также другие чиновники.

«Леопарды» Украине передадут из запасов промышленности. Идеальным в Берлине видят сценарий поставки танков к лету 2023 года, однако большую часть из обещанного Киев вряд ли получит до 2024-го.

Танк странный. Никаких нежилых башен, четверо человек экипажа, зарядка неавтоматическая. Машина 1980-х, как и любая германская машина, хорошая, надёжная, но далеко не последний писк танковой моды. Главный недостаток - 182 машины - это всё. Следующий транш будет нескоро.

А. Б.