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Московский листок

"Леопарды" идут на нас

Опубликовано 08.02.2023 в разделе комментариев 1

"Леопарды" идут на нас

Правительство Германии одобрило поставку 178 боевых танков Leopard 1 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как сообщает Spiegel, поставку тяжелой техники одобрили в Федеральном совете безопасности ФРГ, куда помимо остальных входит канцлер Олаф Шольц, главы МИД, МВД, Минобороны Германии, а также другие чиновники.

«Леопарды» Украине передадут из запасов промышленности. Идеальным в Берлине видят сценарий поставки танков к лету 2023 года, однако большую часть из обещанного Киев вряд ли получит до 2024-го.

Танк странный. Никаких нежилых башен, четверо человек экипажа, зарядка неавтоматическая. Машина 1980-х, как и любая германская машина, хорошая, надёжная, но далеко не последний писк танковой моды. Главный недостаток - 182 машины - это всё. Следующий транш будет нескоро.

А. Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4. написал 08.02.2023 01:32
Да не смеши Баранов.Танков будет нам поставлено порядка 500.Примерно танковая армия по кол-ву танков.Из этих самых 500 шт.Леопардов-1 примерно половина.Остальные,это Т-72 разных модификаций и порядка 50 шт.Леопардов-2 и Английских Челленжеров.Это примерно в 2 раза больше чем попросил наш командующий Залужный для разгрома кацапья на юге и зачистки Крыма.Тебе как не служившему рассказываю как это будет.Читай и запоминай,а лучше записывай,что сначала Леопарды-2,Челленжеры,Т-72 и Т-64 прорывают оборону,затем в прорыв вводятся эти самые Леопард-1 и вообще все что есть включая Т-55,Т-62,БМП и т.д.От Херсона до Джанкоя танку ехать 4 часа.Всего то навсего.Там степь.Ни какой обороны нет.Население нас с цветами будет встречать и что самое главное.Таких как ты начнут утилизировать в промышленных масштабах.При чем сами крымчане и начнут.Уже и списки составлены.Вот как то так.
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