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Московский листок

О доходах депутатов

Опубликовано 08.02.2023 автором Кагарлицкий Борис в разделе комментариев 0

О доходах депутатов

Президент Путин подписал закон о том, что депутаты и сенаторы теперь не обязаны декларировать свои доходы. Они, в самом деле, люди очень занятые и тратить время своё и своих помощников на заполнение разных форм и отчетов им не с руки. Обычным гражданам, конечно, хотелось бы иметь побольше информации о том, сколько денег получают эти уважаемые господа, но давайте скажем прямо: мы и так не сомневаемся, что у них всё хорошо.

Честно говоря, изменения в законах носят скорее декларативный характер. В своё время правило об отчетности депутатов ввели, чтобы продемонстрировать народу открытость власти, сегодня его отменяют, чтобы в лишний раз напомнить подданным, что нет смысла питать подобные иллюзии. И думаю, что никто никаких иллюзий давно уже и не питает. Проблема с депутатами и сенаторами (по крайней мере, с подавляющим большинством из них), не в том, что они стоят слишком дорого или используют своё положение для того, чтобы обогатиться, а в том, что, по мнению большинства населения, они вообще не нужны.

Причем тут нет никаких различий между теми, кто власть осуждает, и теми, кто её поддерживает. Потому что противники власти твердо убеждены, что парламентаризм в России фейковый, что Дума и Совет Федерации никакой самостоятельной роли не играют, что от них ничего не зависит, что они не более, чем марионетки Кремля. А сторонники власти — в принципе против любого парламентаризма. Зачем вообще нужны депутаты, если начальство должно иметь полную свободу творить всё, что ему вздумается. Законы лишь усложняют жизнь правительству и другим государственным органам. И если уж на то пошло, и без законов никак не обойтись, чиновники сами для себя могут любые нормы написать по своему усмотрению. Что они и делают. Депутаты являются лишь передаточным звеном, лишним элементом, их существование — дань западной конституционной традиции, которую, как сами же депутаты и говорят, нам «навязали враги».

Так что предлагаю на полумерах не останавливаться, законодательные органы можно просто распустить, а сочинение законов поручить непосредственно полицейским и сотрудникам спецслужб. Тем более, что у них всё равно есть юридическое образование. На выборах тоже можно будет изрядно сэкономить. Пострадают от этого в основном пиарщики и политтехнологи, но их можно переключить на другую работу. Например, рассказывать нам про разного рода героев (древних и современных). Тем более, что главный герой у нас всё равно должен быть только один — великий стратег, он же главный юрист страны.

В общем, если депутатов не будет, то и проблема с сокрытием их доходов сама собою решится. Нет человека — нет проблемы.



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