Зюганов признаёт левоцентристское правительство

Читая лекцию после возложения цветов по случаю даты освобождения Сталинграда лидер КПРФ вспомнил правительство Примакова, Маслюкова и Геращенко, которые оттащили страну от края пропасти после дефолта. А кто же довёл страну до такого состояния? Уважаемый Кириенко, который после провала должен был ответить хотя бы правительству и прокуратуре, оказался заместителем главы администрации президента. Серьёзная должность и не серьёзный заместитель. У нас что все высокие инстанции формируются из провальных чиновников? Возможно поэтому нет развития экономики и народ живёт в нищете на 16 с копейками тысяч рублей. Такая сумма является суммой прожиточного минимума. Кто нибудь от чиновников пробовал прожить на такие средства? А люди живут и даже получают немного меньше. "Правительство продемонстрировало перспективность наших программных подходов". Зюганов имел ввиду правительство Примакова. А какое отношение вы имели к Примакову? Он вас не приглашал в правительство, видно представлял что из вас может получиться. Да и вы не имеете никакого опыта в управлении государством, хотя бы одним министерством. Экономика России пошла в гору, но Ельцин опасался, что его воровство миллиардов через любимую доченьку дойдёт до премьера и тогда тюрьма станет любимым домом. За сохранность своей личности он снял достойного премьера. А что вы? Вы вообще ничего - пешки на шахматной доске Ельцина. При этом рассказываете сказки о своей причастности к принятию решений правительства. И уже после подобных руководителей в правительстве не появлялись. А зачем ведь воровство никто не отменял. Коммунисты отмолчались и так началось прежнее разграбление страны. Но Зюганов в лекции говорит, что они начали сражаться против монетизации льгот, роста цен и так далее. Сражались до того времени, когда цены на некоторые продовольственные товары подскочили в два и более раз. Булка хлеба стоит 30 рублей, а у нас исчезло мясо говяжье. 700 рублей за кило, никто не берёт и продавцы отказались принимать на реализацию, а вы всё боритесь за низкие цены, аж язык вспотел от бестолковщины.

Вы так сберегаете народные предприятия, которые возможно от вас уже плачут. Сколько гуманитарных конвоев отправили в Донбасс из совхоза имени В.Ленина? А сами не можете собрать, всё делаете на халяву. Народ с зарплатой не более 20 тысяч собирает деньги и шмотки на экипировку мобилизованным. А вы лично сколько рублей пожертвовали и ваши дармоеды?

"В противоборстве с машиной олигархического государства, мы не позволили окончательно распродать Россию". И что же вы сделали? "Наша настойчивость помогла сберечь ракетно - космический и авиационный комплексы". Каким же образом? Запуски стали редкостью, случилась небольшая авария и вывести космонавтов не на чем. В феврале обещают. Что даёт стране ваш сохранённый авиационный комплекс. Россия использует 1500 гражданских самолётов закупленных за рубежом, поэтому билеты стали золотыми, а вы всё бережёте не известно что. Геннадий Андреевич, неужели вы считаете народ идиотами или вы сами? Не надо так нагло врать. Дожили до того, что даже эти импортные самолёты арестовывают за границей. Над нами просто издеваются большинство стран мира, в том числе и бывшие союзные республики. А почему? Да потому что страну разворовали и она стала нищей. Почти год войска не могут освободить новые республики. А вот нищих чиновников, олигархов нет, их миллиарды даже замораживают за пределами России.

Лидер КПРФ читая не известно кому лекцию вспомнил об Украине. Оказывается коммунисты защищают в этой стране друзей. А кого именно? Лучше бы защитили наших солдат. Вам конечно известно сколько гибнет народу на Украине и не только военных, но вы молчите и кого - то защищаете. Направили более ста гуманитарных конвоев. Лучше бы вы рассказали о проблемах при проведении специальной военной операции, кто её готовил или не готовил. Военные корреспонденты говорят, что воинам не хватает современного вооружения, а президент говорит, что у нас есть то чего нет на Западе и в США. Тогда почему наши войска почти год топчутся на месте, до сих пор не смогли очистить полностью новые республики от войск Украины. Геннадий Андреевич, расскажите народу об этой проблеме. Мы живём в неведении и боимся, что Украина грозится объявить нам полномасштабную войну. А ведь против нас ополчились 50 государств и об этом прозвучало по радио. Больше чем во время Великой Отечественной войне. Как вы думаете Россия выдержит с нашим звёздным министром и той экономикой, которая есть в России?

"В период ельцинского разгула мы вступились за честь коммунистов, за их право отстаивать свои идеалы под красным стягом. Пройдя через процесс в Конституционном суде, мы защитили нашу идеологию и лучшие ценности народа." Говорит о коллективизме, товариществе и прочей ерунде, которых нет в нынешней России. О каком коллективизме поёт " коммунист"? Он ничего не делает кроме бессмысленного разговора, а я буду состоять добровольно в его коллективе? Сравняйте зарплату, живите среди простых людей, идите к ним на работу, послушайте их "лекцию". Как далёк от народа нынешний коммунист, поэтому ничего толкового сказать не может.

Этот бред я не могу читать и выхода нет. Вот смотрите что говорит: "Все эти годы КПРФ вела бой за спасение традиций отечественной школы, за сбережение великого культурного наследия. Мы и сейчас твёрдо стоим на пути агрессивных антисоветчиков, циничных русофобов, безголовых националистов и лукавых космополитов". Везде Зюганов вёл бой, но никто его не видел и не ощущал. В школах перелопатили всю программу и сделали из учеников потребителей. Нет никакого воспитания, да и оно не имеет смысла в данных условиях. Школьников все эти годы воспитывала улица и телевидение. Сейчас идут фильмы "Улица разбитых фонарей, Ментовские войны, Мент в законе, Лесник, Невский, Убойная сила, Литейный и другие. Какая главная тема фильмов? Убийства за деньги, передел собственности, наркотики. И кто главные участники этих "игр"? Полковники, генералы армии, полиции, высокопоставленные чиновники. Вот это и есть участники воспитательного процесса молодёжи. Для этого власть представляет молодёжи ночные клубы, где творится практически всё на что способна одурманенная молодёжь. О каких традициях говорит Г.Зюганов? Старые традиции забыты, люди живут на новых традициях, общество разделено на сообщества по толщине карманов. Богатые даже брезгуют нищим народом и это видно даже по передачам Соловьёва, Скабеевой, Норкина. Ведущие не приглашают на свои передачи простых смертных, поэтому не всё что говорят совпадает с мнением обычного человека. Зюганов повалив всё что нельзя было проваливать. С чем и с кем он выйдет на выборы в 2024 году?

07.02.2023 Григоорий