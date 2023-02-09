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Московский листок

Главтема: Северный поток взорвал Байден?

Опубликовано 09.02.2023 в разделе комментариев 1

Главтема: Северный поток взорвал Байден?

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США.

"Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток", — сообщил на своем сайте журналист.

По его словам, обсуждение будущей диверсии велось Вашингтоном более 9 месяцев. ВМС США предлагали применить подлодку для атаки на «Северные потоки», в тоже время ВВС - бомбы с дистанционным взрывателем.

В результате выбор был сделан в пользу минирования газопроводов водолазами США, а подрыв позже осуществили норвежцы – сбросили с самолета акустический буй, сигнал которого и активировал взрыватели.

Журналист утверждает, что к организации диверсий причастен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который создал по поручению Байдена межведомственную группу для разработки плана.

Информация уже просачивалась, но больше всего удивляет официальная реакция - всё враньё? Лауреат Пулитцеровской премии не достоин даже аргументированного опровержения. Просто "всё враньё".

Байден, который врал в своей жизни много и уверенно, обвиняет статусного репортёра во лжи - просто так, и ничего...

А. Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Так давно всем понятно,что
США-по сути террористическое государство написал 09.02.2023 02:23
Просто на их территории никогда не было войн.
От того они такие и наглые.
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