Роль личности в армии

Ввиду «невиданных побед» Вооружённых Сил Кремля на Украине, ещё раз обращу внимание на глубинные причины и военных потерь, и вопиющей беспомощности.

Когда мы вспоминаем, что отцы и деды советских людей в Великой Отечественной войне 1941-1945 победили самую сильную армию мира, да ещё и напавшую на СССР в союзе с практически всей Европой, то чуть ли ни все историки, даже понимающие это, считают силу немецкой армии тех лет исключительно в каких-то военной технике и оружии, а не в людях. И это ошибка, поскольку сила Германии была именно в людях. Сила немецкой армии – в её солдатах, офицерах и генералах.

Статистика Первой мировой войны показала, чтобы победить в бою немецкую роту необходимо было (с понятным избытком) англичан или французов две роты. Но русских - аж шесть рот!

Это обстоятельство было настолько обидно для кадровой армии СССР (не говоря уже о армии императорской России), что то, как готовились солдаты и офицеры немецкой армии было в СССР практически государственной тайной, которую историки не знали, а если и знали, то не понимали значение этого. (И это странно, поскольку даже армия ГДР, похоже, как могла пыталась сохранить эти прусские способы подготовки военнослужащих).

Да и сегодня в СНГ вопрос о том, что в армии командиры должны выходить из солдатской среды, а не из училищ и академий, даже не обсуждается. Но не вспоминается уже по причине предельного оглупления как властей СНГ, так и интеллигенции, поступающей на государственные должности и в СМИ этих «государств».

Кратко, в чём суть этой разницы.

В той и этой России, и в СССР, командиры (офицеры и генералы) готовились отдельно от армии – в училищах и академиях, и уже поэтому считали себя кастой, отличной от солдат. Солдат считали быдлом, ценность которого ничтожна, а себя чем-то таким супер-пупер полезным для народа и победы в боях. И в результате армия вместо командиров имела паразитов, которые устраивались в армию не для того, чтобы побеждать в боях по защите народа, а для того, чтобы паразитировать на народе – чтобы без особых трудов получать высокие доходы офицеров, а потом и богатую пенсию. Так было при царях, так сохранилось при советской власти, так и сегодня.

У немцев было не так. Если хочешь быть офицером (что в Германии по праву было очень почётно), то получи на гражданке общекультурное образование и поступай на службу солдатом, объявив командирам, что хочешь быть офицером. И не какие-то там преподаватели училищ и академий, а реальные командиры в полку, в который ты поступил, и которые действительно собираются в случае войны воевать, а не отсиживаться в тылу, наблюдая твою солдатскую службу, сначала оценят твои морально-волевые качества – способен ли ты быть лидером? И если ты показывал, что способен, то сами офицеры начинали помогать тебе самому готовиться служить сначала на должности младшего офицера (унтер-офицера), а затем и на должности офицера. И только убедившись в твоей способности исполнять эти должности, тебе повышалось звание.

Поймите суть: немецкие командиры готовили будущих коллег-офицеров для того, чтобы эти офицеры обеспечили победу в бою полка или дивизии, которым командовали эти командиры. Ну, аналогия, вот вам поручили сформировать команду футболистов для участия в чемпионате. Вы кого в неё наберёте – тех, кто показал на тренировках, что умеет играть в футбол, или тех, кто предъявил вам диплом футболиста, полученный им после 5 лет обучения у людей, никогда в футбол не игравших и не собирающихся играть?

В России и СССР сопляк после обучения в училище получал звание лейтенанта, а это звание обеспечивало ему в армии должность минимум командира взвода. А у немцев ты, начав солдатом, обязан был сначала дослужиться до должности командира взвода, показать, что способен им быть, и только тогда командиры обеспечивали тебя званием лейтенанта.

И вот я недавно наткнулся на сведения о том человеке, которому Германия была обязана вот таким формированием армии. Честно говоря, я знал, что и в Первой, и во Второй мировых войнах у немцев были линейные крейсеры «Шарнхорст», но ничего не знал о генерале Герхарде фон Шарнхорсте. Немцы ГДР были союзной армией, мой старший брат служил в ГДР 11 лет, кроме того, мы на военной кафедре изучали бундесвер, как армию вероятного противника, но я не знал, что высшим чисто военным орденом ГДР был Орден Шарнхорста, а аналогом нашего 23 февраля в бундесвере является день рождения Шарнхорста, и в бундесвере тоже есть награда – «премия Шарнхорста».

Причём, генерал Шарнхорст (последнее его звание было генерал-лейтенант) не был автором каких-то громких побед в конкретных сражениях. Тогда за что ему такое уважение?

Герхарде Шарнхорст родился в 1755 году и по рождению не был даже дворянином - он был сыном всего лишь простого вахмистра, посему начал военную службу в немецком княжестве Шаумбург-Липпе с низов, но его отличало фанатичное увлечение сутью военного дела. Сутью! Ему едва исполнилось 25 лет, а он уже начал издавать журнал «Военная библиотека» и до начала войны с Францией сам опубликовал несколько брошюр по вопросам тактики и артиллерийскому делу. В той войне Шарнхорст отличился как командир конной батареи, однако начал критиковать начальство и уже тогда предлагал перейти к рассыпному строю. Такое «умничанье» затормозило его продвижение по службе – он получил чин капитана только к 37 годам. Это вынудило перейти его на службу прусскому королю, у которого он к 1803 году стал полковником и получил дворянство, но не останавливал военно-научную работу. Изданный в 1801 году его «Справочник артиллериста» был переведён на русский и французский языки.

В 1806 году снова началась война Пруссии и её союзников с Францией Наполеона, Шарнхорст был ранен, попадал в плен, был обменен, наконец отличился в битве при Прейсиш-Эйлау, в которой немцы сражались против французов бок о бок в русскими войсками, и за отличия Шарнхорст был награждён российским орденом Святой Анны 1-й степени.

Полный разгром Пруссии Наполеоном, привёл в шок не только Шарнхорста, но и короля Пруссии Фридриха Вильгельма III, который понял, что без реорганизации военного дела Пруссия не сможет обрести суверенитет. И в 1807 году Шарнхорст был назначен королём председателем «Комиссии по преобразованию армии», а в следующем году стал начальником прусского Генерального штаба и военным министром. И с целью освободить Пруссию от французского гнёта, вместе с ближайшими сотрудниками и соратниками – фельдмаршалами и полковниками - Бойеном, Гнейзенау, Грольманом, Клаузевицем и фон Массенбахом, - Шарнхорст начал создавать новую военную силу немцев.

Прежде всего была введена (хотя и после победы над Наполеоном) всеобщая воинская повинность. Призыву подлежал каждый гражданин Германии 20-ти лет. Служба длилась семь лет, из которых три непосредственно служба в армии и четыре в резерве дома. При этом, солдат, находящийся в резерве, на один месяц в году призывался на учения. А после этого бывший военнослужащий ещё пять лет состоял в Ландвере - территориальной обороне, ополчении. В системе Ландвера, все объединённые в группы селения Пруссии должны были во время войны выставить по пехотной роте. Эти селения имели склады вооружения и снаряжения, сохранность которых обеспечивали фельдфебели рот, которые по воскресеньям и руководили добровольными упражнениями ополченцев.

Но количество армии – это ещё не её качество. Шарнхорст взялся за создание самых лучших солдат и офицеров.

Унтер-офицеры (а это звание присваивалось только заключившим контракт и после трёх лет службы) должны были научиться обучать новобранцев, не прибегая к оскорблениям и насилию. Были отменены телесные наказаний в армии, мало этого, было запрещено использовать словесные оскорбления и рукоприкладство при обучении новобранцев.

Был резко поднят авторитет армии и на гражданке - выслужившие свои сроки офицеры и унтер-офицеры, имели льготы при поступлении на госслужбу. Солдаты Пруссии перестали восприниматься как отребье, и что ещё важнее — перестали им быть. Солдаты понимали, что они не скотина, которой можно управлять только криком и битьём, а люди. И несли это понимание с собой по жизни.

Но если бы речь шла только о солдатах!

Шарнхорст потребовал: «Отныне только знания и образование должны давать право на офицерские должности в мирное время, в военное время — отвага и дальновидность. Таким образом, по всей стране все люди, обладающие этими качествами, могут претендовать на высшие почести в армии. Все сословные привилегии, существовавшие до сих пор, в воинской части перестают существовать, и у всех одни и те же обязанности и одни и те же права»

Офицеры должны были научиться командовать, опираясь только на личный авторитет, а не на своё происхождение. А ведь всё это было крушением вековых и интернациональных на тот момент армейских ценностей. Дворяне по праву рождения претендовали на офицерский чин только потому, что они дворяне! Соответственно большинство прусских офицеров выразили протест: зачем дворянину знания математики, физики, истории, если ему и так обязаны были предоставить офицерские чин и должность? И откуда у не дворянина может быть честь? В результате 75% младших офицеров, 80% старших и 85 % генералов уволились из армии.

И вместо них стали набирать офицеров, руководствуясь принципами Шарнхорста.

В Пруссии все приходили к пониманию: знания возможно не открывают все двери, но их отсутствие точно все двери закрывает. Как следствие, прусские офицеры стали самыми культурными и образованными в Европе и мире. Таким же стал и прусский солдат.

Вот такой пример. Пруссия уже в 1840 принимает на вооружение сложную в освоении солдатами, нарезную и казнозарядную игольчатую винтовку Дрейзера, впервые в мире позволившую вести огонь лёжа, то есть позволившую резко уменьшить свои потери в перестрелках. В то время Франция и Великобритания сочли хорошо известную и им винтовку Дрейзера слишком сложной для использования французскими и британскими солдатами. И поэтому даже в ходе Крымской войны 1853-56 годов английская и французская армия имели на вооружении хотя и нарезные винтовки, но заряжавшиеся через дуло, что заставляло эти армии вести бой только стоя. Об армии России в той войне и говорить не приходится – у неё вообще были на вооружении допотопные гладкоствольные ружья.

Вот вам и роль личности в военном деле! И нам должно быть удивительно, что не полководец, прославленный победами в битвах, а организатор удостоился в Германии такого уважения!

Реформы Шарнхорста - это не все компоненты, составляющие силу немецкой армии, в эту силу нужно ввести ещё и делократический принцип управления войсками, имевший у немцев вид единоначалия, посему надо ещё вспомнить и генерала Мольтке с его сподвижниками. Но что нам от этих воспоминаний толку?

Нам остаётся сетовать, что в истории и России, и СССР, и колонии «Russia», деятеля, подобного Герхарду фон Шарнхорсту, никогда не было.

И не предвидится.