В Финляндии началась забастовка работников торговли

9 февраля в Финляндии началась масштабная забастовка работников розничной торговли, которая должна продлиться три дня. Бастующие требуют улучшения условий труда, сообщают финские СМИ.

Трудовой спор возник между Ассоциацией торговли, представляющей работодателей, и Профсоюзом работников сферы услуг PAM. Профсоюз хочет добиться ежемесячной прибавки в 200 евро для сотрудников, а работодатели выступают резко против.

В акциях протеста примут участие крупнейшие супермаркеты и логистические центры страны, в том числе K-Citymarket, Prisma, Lidl, Kesko и S-ryhmä. Часть гипермаркетов отказались участвовать в акции и будут работать в прежнем режиме. По словам ретейлеров, пока в магазинах не наблюдается ни скопления людей, ни попыток скупить товары впрок. При этом они отмечают, что сегодня очереди могут быть длиннее, чем обычно.

Акция пройдет в два этапа, и если стороны не договорятся работу прекратят 415 магазинов по всей стране. Предполагается, что тогда будут бастовать 26 тысяч работников.