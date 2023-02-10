В лучшей стране не хватает счастливцев

Россия является лучшей в мире страной, но работать есть над чем, а для достижения результатов стране нужны высококвалифицированные кадры, заявил президент Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Я обратил внимание вот на что Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: "В других странах, лучших в мире…". И дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна - это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто", - подчеркнул глава государства, комментируя фразу участника совещания о том, что даже лучшие в мире страны не могут найти квалифицированных сварщиков.

Удивительно, но в 2022 году от гражданства «лучшей в мире страны» отказались, по данным МИД РФ, 4 306 человек. Это рекордное число за последние три года.

Только за первый квартал 2022 года, по данным погранслужбы ФСБ, из России выехало почти четыре миллиона россиян. Всего за год – не менее 10 млн. Подсчитать количество невозвращенцев - практически невозможно. Официальных данных по этому поводу нет. По оценкам СМИ эта цифра колеблется от 500 тыс. до 2 млн.

По данным главы Минцифры Максута Шадаева, только одних айтишников за две волны миграции из страны уехало и не вернулось около 100 тыс. - это в общей сложности около 10% всех сотрудников IT-компаний «лучшей страны мира». Часть из них живет по туристическим визам или там, где установлен безвизовый въезд. Кому-то удалось оформить ВНЖ или ПМЖ.

Я вот сейчас не знаю, чем буду заниматься в «лучшей стране мира», если вообще останусь жив - нет таким как я места в путинском раю. Хотя специалист признанный, без вопросов.

А. Б.