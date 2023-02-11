Британия готова подставиться ради ударов по Крыму?

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по Крыму, пишет Times. Отмечается, что премьер Риши Сунак пообещал усилить военную помощь Киеву по время визита в Лондон украинского лидера Владимира Зеленского.

"Сейчас ведутся дискуссии о том, должны ли поставки оружия включать противокорабельные ракеты „Гарпун“ или Storm Shadow класса „земля-воздух“ с дальностью полета до 560 километров», - пишет издание.

Источники в министерстве обороны Украины подтвердили газете, что Киев готов использовать эти ракеты для удара по Крыму. Сейчас идут переговоры о том, сколько ракет большой дальности Британия может поставить Украине понимая, что нанесение даров по российской территории может привести к эскалации конфликта.

Британия должна понимать, что в Крыму будут обнаружены именно британские ракеты, а никак не украинские.

С тем же успехом в Лондоне могут начать взрываться российские ракеты, которые формально могут быть запущены хоть КНДР...

А. Б.