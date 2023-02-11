Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Британия готова подставиться ради ударов по Крыму?

Опубликовано 11.02.2023 в разделе комментариев 1

Британия готова подставиться ради ударов по Крыму?

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по Крыму, пишет Times. Отмечается, что премьер Риши Сунак пообещал усилить военную помощь Киеву по время визита в Лондон украинского лидера Владимира Зеленского.

"Сейчас ведутся дискуссии о том, должны ли поставки оружия включать противокорабельные ракеты „Гарпун“ или Storm Shadow класса „земля-воздух“ с дальностью полета до 560 километров», - пишет издание.

Источники в министерстве обороны Украины подтвердили газете, что Киев готов использовать эти ракеты для удара по Крыму. Сейчас идут переговоры о том, сколько ракет большой дальности Британия может поставить Украине понимая, что нанесение даров по российской территории может привести к эскалации конфликта.

Британия должна понимать, что в Крыму будут обнаружены именно британские ракеты, а никак не украинские.

С тем же успехом в Лондоне могут начать взрываться российские ракеты, которые формально могут быть запущены хоть КНДР...

А. Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
.
-x- написал 11.02.2023 00:39
В Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и т.п. обнаруживаются российские ракеты советского и иранского производства всех известных типов.
Так почему в Крыму не могут быть украинские ракеты британского производства?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
Полный Делягин N 61
Полный Делягин N 61
22.01.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Британия готова подставиться ради ударов по Крыму? (1)
Путь в никуда (0)
Работать быстрее - получать меньше! Новые правила в "Пятёрочке" (0)
В лучшей стране не хватает счастливцев (24)
В Финляндии началась забастовка работников торговли (1)
Роль личности в армии (17)
Главтема: Северный поток взорвал Байден? (24)
Зюганов признаёт левоцентристское правительство (11)
О доходах депутатов (8)
"Леопарды" идут на нас (50)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss