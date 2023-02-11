Путь в никуда

Когда же Геннадий Андреевич работает? Пишет статьи, устраивает возложение цветочков, праздники не случайно, по его мнению, знаковых дат Советского Союза, которого нет, а праздники для коммунистов есть, правда не для всех. Вот и сегодня получаю газету "Правда" №11 в которой небольшая статья: "КПРФ: Путь борьбы и созидания", но главное снимок 22 граждан очевидно коммунистов думы. Г.Зюганов наметил14 февраля провести всероссийское партсобрание, в котором примут участие 132 делегации из разных стран. Видно такие же бездельники, рады побывать в России и посмотреть на жизнь чиновников партии. Позавидовать есть чему. Их жизнь никак не соответствует жизни не только простого народа, но и рядовых коммунистов. Наши коммунисты кроме возложения цветочков и организация праздников ничего не делают. Читатель с хорошим доходом может и не согласится с таким выводом. Тогда у меня для таких "господ" вопрос: "Что они сделали за 30 лет своего существования для народа и страны? Чтобы не заниматься настоящим делом, а оно не понравится Зюганову он устраивает выставку и в качестве гида проводит гостей, останавливается около каждого стенда и рассказывает о событиях в которых принимал сам участие. Пиар собственной персоны - бездельника и лжеца. Он часто упоминает В.Ленина, который даже в то время, когда жандармы следили за его поведением часто посещал рабочих и выступал перед ними. Зюганов до этого не дошёл, он выше, настало другое время, но себя надо показать.

Выставку открыл заместитель Зюганова Д.Новиков. Как же лидер КПРФ отдал первенство своему заму? Может действительно хочет уходить? Вряд ли, будет сидеть пока не вынесут вперёд ногами. Вот так он борется за права рабочих. Открывая выставку Новиков сделал небольшое вступление по манере своего лидера. "30 - летний юбилей КПРФ - это хороший повод подумать не только о левом движении в России, но и вообще в тех переломах последнего исторического периода, которые переживала вся страна и из которых наступает время делать всё более важные, ответственные, знаковые и содержательные выводы". Фраза похожая на высказывание Зюганова. Они нашли повод только подумать. Надо лет 20 назад не только подумать а приступить к конкретным действия, а они через 30 лет предлагают думать. И главное делать выводы. Это остаётся либо в головах думающих или на секретной бумаге, а народу нужны конкретные дела. Отменить пенсионную реформу, Народ за последние годы стал меньше жить, построить столько предприятий, сколько закрыли и строить там где человек живёт. Восстановить медицину. Куда исчезли 29 тысяч врачей и 500 тысяч младшего персонала. Кто это будет восстанавливать? А народ в некоторых регионах ездит к врачам на поездах, которые ещё не разрушили за 100 и более километров. Что толку от ваших выводов. 30 - тилетний юбилей по мнению Зюганова и Новикова есть путь борьбы и созидания. Новиков, не устали бороться, 30 лет время уйти на пенсию. И снова о Конституционном суде о том, что партия стала партией народа и партией для народа. И кто у вас в думе из народа? И что вы сделали для народа? И когда вы лично "Новиков" видели народ? Очевидно из окна автомобиля или кабинета. С высоты он видится слишком мелким. По моему В.Илюхин писал о том, что Ельцин с помощью дочери воровал миллиарды из займов и она их переводила за пределы границы. Каковы были ваши действия? Согласны с Ельциным.

Действительно коммунистическая партия нужна народу но не стране для того, чтобы защищать его от воровской "элиты". Вы получаете по 500 тысяч и более, а народ горбатится за 15 - 20 тысяч рублей. Неужели вас это не касается. Вы понимаете то, что говорите и пишите? Над вами стали даже курицы смеяться. Они всё о народе думают. И какие думы? Дума только одна: как обмануть ещё больше.

Они проповедовали пять гениальных подвигов Советской власти. И прокакали авиационную промышленность. В стране нет красок для автомобилей даже писчую бумагу покупаете в Норвегии и упаковочный материал. Черновую бумагу не можем сделать. И ещё раз напомню выступление П.Грудинина. "Если убрать с полок фальсификат продуктов, то полки окажутся голыми". Он что сказал неправду? Тогда почему вы молчали? Значит говорил правду. А что же вы это высказывание не проповедуете, возможно поэтому народ стал больше болеть, а медицины нет или есть, но не доступна народу, да притом бестолковая. Хорошие врачи убежали от этой зарплаты, остались те кого никто на работу не берёт.

Нынешние коммунисты с Г.Зюгановым совсем съехали с Ленинской колеи и несут что попало. "Эти пять достижений и сегодня служат нашей державе", которая е может продвинуться на Украине дальше новых республик, половина которых занята Украинскими войсками. Достижения привели к тому, что год войска теряя некоторых год топчутся на месте. Говорить о России и упоминать слово "держава" не поворачивается язык. "Нас поддерживают на президентских выборах до половины избирателей, мы имеем 12 тысяч депутатов и все структурные подразделения. Мы восстановили пионерию и комсомол". Эти две организации скоро восстановят социализм, а 12 тысяч это ничто по отношению к 110 миллионам избирателей. Вы в "державе" даже арифметику забыли. 12 тысяч по отношению к 110 миллионам вообще ничего. Грош цена этим избирателям.

На счёт правительства Примакова вы нагло врёте. Экономика страны шла в разнос и Ельцин дважды просил Примакова возглавить, который согласился на то, что коллектив правительства соберёт сам, так и получилось. Однако вы не смогли удержать его от Ельцина. Цепляетесь, но это не ваша заслуга, которая и улетела не дождавшись года. И дальше пишите, что помогли президенту сформировать стратегию сплочения нашей "державы" и борьбы с терроризмом и всё сделаем сегодня для победы". Вы совсем ума лишились? Что вы говорите и пишите? "Всё сделаем для победы". Какое отношение вы имеете к специальной военной операции, хотя она уже давно перешла в войну? Конвой направите? На большее у вас нет ума. Интересно сколько дней, месяцев, годов вы будете делать победу, сидя в думе и возлагая цветочки?

"Я считаю, что сегодня наступает время максимальной консолидации общества, собирания сил и мобилизации всех ресурсов для решающей схватки". Это вы считаете, а я не считаю. Какая может быть консолидация, когда из страны бегут сотни тысяч и даже миллионы именно от мобилизации. Не уверены люди в правильности военной политики. Когда ни будь освободит новые республики? Вы что ни будь делаете в этом отношении? Да, делаете языком чешите и не более. Измельчали коммунисты с ними даже разговаривать тошно. "КПРФ - единственная из всех политических партий, которая работает в Госдуме вех созывов". Это правда, но что вы наработали за 30 лет? Для народа и страны ничего, только для себя. Даже забыли про Н.Платошкина. Надо добиться, чтобы он мог баллотироваться на выборах 2024 года. Но вам это не под силу.