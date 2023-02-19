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Московский листок

Скорость пробития

Опубликовано 19.02.2023 автором ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Скорость пробития

 

Каждый работодатель стремится к тому, чтобы его сотрудники работали быстрее, быстрее, быстрее. Ну, а платить им за это хочется как можно меньше, меньше, меньше. Работодатель из «Пятёрочки» не исключение.

Как рассказали нашему изданию обратившиеся в него сотрудники одной из подмосковных «Пятёрочек» — в магазине ввели новую систему нормативов работы на кассе. Теперь со скоростью до секунды, таймером, специально для этой цели поставленным на кассу, измеряется:

Скорость пробития весового товара

Скорость пробития штучного товара

Скорость пробития табака

Скорость пробития алкоголя

Скорость расчёта покупателя.

 

За нарушение нормативов обещали снижать зарплату. И это при том, что нормативы выполнить практически невозможно, потому что:

На пробитие штучного товара даётся целых 2.5 секунды (да, именно две целых пять десятых секунды!!!!!). Обычный товар, которым можно просто провести по стационарному считывателю штрих-кода, за это время пробить можно. Но в штучный товар введена и молочка. А молочка пробивается уже сложнее. Для пробивания молочки кассиру нужно взять в руку ручной сканер и вручную отсканировать куар-код. За 2.5 секунды это (если ты не ниндзя ) обычно не делается.

На пробитие карты «Пятёрочки» даётся время как на штучный товар. Тоже 2.5 секунды. А покупатель достаточно часто ищет карту минимум 20, а то и 30 секунд.

На пробитие табачных изделий даётся 10 секунд. Куар-коды на табачных изделиях маленькие, оборудование в «Пятёрочке» старенькое. Отсканировать быстрее, чем за 15-20 секунд не получается, а по нормативу требуется за 10.

Отметим, что на данный момент штрафовать ещё не начали, но работники уже в ожидании. Впрочем, как мы уже говорили, второе заветное желание работодателя – платить поменьше. Оно тоже реализуется.

За январь работники «Пятёрочки» получили уменьшенную зарплату. Как им объяснили, — «с вас вычли за то, что вы не работали в длинные новогодние выходные». Участие в инвентаризациях, кстати, тоже не оплачивается, но к этому работники «Пятёрочки» уже привыкли. А вот к таким новогодним сюрпризам ещё нет.

Чего ещё работникам «Пятёрочки» ожидать? А чего угодно. И вряд ли чего-то хорошего. Ведь желание хозяина, чтоб работники работали больше, больше, больше, а получали за это меньше, меньше, меньше — никуда не денется. Удалась одна мерзкая «шалость», вскоре придумают ещё что-то в том же духе.

Что нужно знать, чтобы успешно защищаться от подобного отношения.

Во-первых — необходимо изучить свои, гарантированные законом, трудовые права.

 

Неоплата сверхурочных работ по инвентаризации и не только — незаконна. Первые два часа сверхурочной работы должны быть оплачены не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном размере (статья 152 Трудового кодекса РФ).

Вычеты из зарплаты за праздники тоже незаконны. Это нарушение статьи 112 Трудового кодекса РФ.

Роструд также уведомлял работодателей о том, что отдых работников в нерабочие праздничные дни не должен повлечь для них уменьшение заработной платы (п. 3 Рекомендаций по вопросам соблюдения норм Трудового законодательства, регулирующих предоставление работникам нерабочих праздничных дней, утв. протоколом от 02.06.2014 № 1). И на то и на другое нарушение можно жаловаться в Трудинспекцию и прокуратуру.

Что же касается введения новых обязанностей или введения новых временных нормативов исполнения старых обязанностей, то, в соответствии с статья 160 ТК РФ.

«Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда».

Именно так, нормативы изменяются в связи с введением новой техники, облегчающей труд работнику. А не в связи с тем, что работодатель пожелал, чтобы гномики (работники) быстрее двигались и больше ему накапывали.

На данное нарушение (введение новых нормативов выполнения операций) тоже можно пожаловаться в прокуратуру и трудинспекцию.

Также можно написать жалобу в ростехнадзор с просьбой проверить правильность нормирования труда и отдыха на вашем предприятии (в данном случае — в «Пятёрочке»).

 

Во-вторых — лучше действовать вместе. На жалобы 10, а лучше - 100 человек и трудинспекция и прокуратура отреагирует лучше, чем на жалобу одного. Ещё лучше, если жалоба будет подана не просто от работников, а от зарегистрированной профсоюзной организации. Если профсоюза нет, а в «Пятёрочке» нет, можно создать свой, или, что технически проще, зарегистрировать отделение уже существующего. К примеру, защитой работников торговли занимается профсоюз РПРиУ (входит в состав Союза профсоюзов России).

А в-третьих — эффект будет больше, если вы не просто отправите заявление, а допустим, сопроводите отправку заявления коллективным (и выложенным в инет) видеообращением в прокуратуру или трудинспекцию. А ещё лучше — если пойдёте сдавать заявление коллективно (опять же - под видеозапись и выкладывание записи в инет). Это происходит не потому, что в прокуратуре, трудинспекции и прочих надзорных органах сидят такие стесняшки, а потому, что когда вопросу придана публичность, крышевать воров гораздо менее удобно, чем когда всё тихо.

Наша редакция будет отслеживать развитие ситуации и поддерживать работников «Пятёрочки» всеми силами.

Контакт для выхода на связь с редакцией и теми работниками, которые уже ведут борьбу:



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