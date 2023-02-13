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На Грайвороновском. Тревожная надежда трёх домов.

Опубликовано 13.02.2023 автором Александр Зимбовский в разделе

На Грайвороновском. Тревожная надежда трёх домов.

Информационный шум, поднятый жителями, в связи с повышением опасности их проживания в домах 7, 9 и 9 А по Грайвороновскому проезду, долетел и до городских властей. Колонна новостроек не первый год приближается к ветхим пятиэтажкам, ветхим уже почти три десятка лет, с 97-го года (55-62 % износа уже тогда). В 2014-м , во время общественных слушаний в кинотеатре «Молодежном», жителей этих домов обещали в новостройки по соседству расселить, прошло ещё 9 лет, но ветхость только глубже втягивает в себя дома.

Протекающая крыша, осыпание штукатурки, искрящие проводки, бегающее электричество, подвал, утопающий в канализации, ржавая горячая вода, холодная плещется по подъездам — весь арсенал ползущего разрушения, халатности властей, прямой опасности для жителей данных домов. Но, видимо, всё это бытовые мелочи — по замыслу застройщика планируется и вовсе снести котельную, отапливающую дома, и разместить взамен под лестницами её минимодели, которым, вероятно, будут нипочём ни потопы, ни искрящиеся проводки, ни летящая сверху штукатурка.

И это ещё не всё. В жизнь жителей врывается новый экстрим — дворовый тротуар стал дорогой для легковушек новостроек, для грузовиков соседних строек. Жители, выходя из подъезда, фактически сразу попадают на проезжую часть. На высоте второго этажа проходит газовая труба. Жители уже били тревогу о возможности повреждения трубы, ставшей уязвимым элементом стихийной проезжей части. И били тревогу не зря. 5 февраля 2023 года грузовик во время движения по дороге бывшего двора трубу так и зацепил, правда, водопроводную, сорвал её с одной из опор. Газовая труба пока уцелела. Но надолго ли?

 

И вот, 9 февраля 2023 года, жители трёх домов по Грайвороновскому проезду 7, 9 и 9 А были вызваны в Управу. Был собран фактически Круглый стол — помимо окружных властей жителей встретили представители ДГИ, Росимущества, «Единой России». Их речи для жителей были весьма радостны — город (ДГИ) всё-таки примет дома от Росимущества (которое уже почти 10 лет успешно судится с жителями, претендуя на странное право изъятия квартир в свою пользу) и да, жителей всё же будут расселять в соседние новостройки!

Но как всегда без «но» не обошлось. Сначала будет проводиться проверка законного проживания жителей домов. Средний стаж проживающих жильцов в доме — 30 лет, жилищные права ими были получены от Мосжиркомбината (прежнее руководство набирало людей на тяжёлое предприятие с обязательством закрепления за ними жилья через 10 лет рабочего стажа).

Но в настоящее время мы видим все более «творческий» подход чиновников к понятию законность проживания, так что у грайвороновцев есть веские основания опасаться, что при обещанной проверке законности их проживания, они станут не новосёлами, а бомжами.

Поэтому сейчас стоит зорко наблюдать за рабочим процессом муниципальных властей по отношению к жителям данных ветхих домов, чтобы этот опыт стал победой жилищного права, а не его поражением.

 



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Александр Зимбовский 13.02.2023

Информационный шум, поднятый жителями, в связи с повышением опасности их проживания в домах 7, 9 и 9 А по Грайвороновскому проезду, долетел и до городских властей. Колонна новостроек не первый год приближается к ветхим пятиэтажкам, ветхим уже почти три десятка лет, с 97-го года (55-62 % износа уже тогда). В 2014-м , во время общественных слушаний в кинотеатре «Молодежном», жителей этих домов обещали в новостройки по соседству расселить, прошло ещё 9 лет, но ветхость только глубже втягивает в себя дома.

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