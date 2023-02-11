Сельские волшебницы

Не секрет, что большинство выпускников педагогических вузов, предпочитают найти работу в городе. Учить деревенских мальчишек и девчонок едут только энтузиасты. Власть старается заманить учителей в эти края, выдают в дорогу по миллиону рублей, на Дальнем Востоке по два. Но при условии, что ты отработаешь в сельской школе не меньше пяти лет.

Детей в селах, деревнях с каждым годом становится все меньше. Родители в поисках работы увозят семьи в новые края. Стали объединять сельские школы. Многие поселения лишаются своего источника знаний, это как бы остановка сердца у человека, не удивительно, что и жизнь в этих селах затухает. Ребят возят в поисках знаний к соседям на автобусах. Все эти мероприятия, как бы благоустройство на обломках старого дома. Для учителей нет уверенности в завтрашнем дне. Не удивительно, что они не спешат в село. Пока работа есть, а завтра школу закроют, ищи новую. Да и деньгами здесь не балуют. При одной ставке, 18 часов в неделю, зарплата будет около 15 тысяч. Еще можно взять классное руководство, за которое из федерального бюджета платят 5000 руб., плюс есть региональная доплата. Берут дополнительные часы, набегает где-то тысяч 25. Кроме того, учителям приходится делать и то, чего у них в контракте нет: заниматься уборкой класса, готовить документацию, помогать с организацией участков для выборов. И все это на общественных началах.

Во все времена на селе учитель пользовался большим уважением. Раньше это возникало с первых шагов, учитель был бы как посланник бога, а сейчас это уважение приходит с годами, его приходится завоевывать.

В городе учитель отбывает в школе свои часы, как мастер по вызову, и исчезает сразу с глаз долой. А в селе он все время на виду. Жители обращают внимание сейчас не только на профессиональные качества учителя, но и на то, как ведется у этого уважаемого человека домашнее хозяйство, как он разговаривает с соседями. Контакт учителя в селе с детьми и их родителями намного теснее, нежели в городе, а потому и ответственность за судьбу каждого ребенка перед конкретной семьей выше. Это, прежде всего, воспитатель. И поэтому роль учителя на селе, где все хорошо знают друг друга – особая. Сельские девчонки и мальчишки проводят в школе большую часть своего времени. Они идут в школу не только за знаниями, но и за общением, проводят здесь свой досуг. И учитель, их наставник, подготавливает им каждый раз умные развлечения.

Есть и такие, кто свою детскую сказку превращает в смысл жизни. Вот и рыбинская девчонка Ирина Дерунова была заводилой в детском царстве, а повзрослела, стала учителем.

Хочется рассказать немного об этих удивительных людях, которые работают несмотря ни на что, здесь многие годы. Они патриоты своих родных мест.

Для Ирины Александровны важно не только дать крепкие знания по своему предмету ученикам, но и стать для них другом.

. Главное увлечь их, чтобы полезное дело стало для них соревнованием, чтобы они раскрывали, даже в игре свои возможности. Убедившись, что ее ученики усвоили тему урока, она откладывает в сторону учебники по физике и математике и берется за разработку очередной темы по краеведению. Многие удивляются, где этот «генератор идей» черпает темы, которые увлекают даже взрослых жителей.

В школе под её руководством ребята стали создавать музей: молодое поколение должно знать свои корни, историю родного края!

Школьники вместе с Ириной Александровной буквально облазили всю округу в поисках предметов быта прежних времен. По крупицам собирали материалы о строительстве Спасского Храма в Кукобое. В музее собрано немало интересного материала об односельчанах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

Обучающиеся в Первомайской школы давно и успешно участвуют в различных краеведческих мероприятиях районного и областного уровня, их работы занимают призовые места. А Ирина Александровна, основной вдохновитель и организатор этого творчества, словно кинорежиссер, остается за кадром картины.

Доброта, юмор, а главное любовь к детям - вот те качества, которыми по мнению Ирины Александровны должен обладать педагог.

Ученики Ирины Александровны гордятся тем, что учатся и учились у нее. Причем, не только физике и астрономии, но и тому, как стать настоящим человеком.

Вот другой уголок нашей страны, Заборская школа в Даровском районе Кировской области, которая готова уже захлопнуться. Ежегодно на Вятке закрываются до двадцати сельских школ. Если учесть наметившуюся динамику и усиливающийся отток сельских жителей в город, то через три десятка лет школ в вятских деревнях вообще может не остаться. В селе Роговом, после закрытия школы большие надежды возлагали на школьный автобус, но оказалось, что организовать постоянный подвоз детей в другой населенный пункт тоже непросто. Автобус должен быть всегда исправен, дороги - в порядке. А здесь - каждый день 20 километров по колдобинам.

Есть даже школы, где учится теперь по 20 и меньше детей, но их не закрывают, поскольку поддержку им оказывают местные сельхозпредприятия, стараются удержать людей.

Вот в деревни Бобровы Даровского района Кировской области учительница Людмила Николаевна Романенко в Заборской школе крепко держит последние рубежи. В школе остался один класс в котором обучаются всего шесть разновозрастных ребят, и дошкольная группа, которую посещают пять детей. Спасительница местного образования Романенко является руководителем школы и ведёт у ребят все учебные занятия. Кстати, раньше в школе обучалось 420 учащихся.

Дети относятся ко мне с любовью, - рассказывает Людмила Николаевна, - провожают меня после уроков домой, спорят, кто из них поможет мне нести сумку с тетрадями. Своё 1 сентября в качестве учителя я помню до сих пор. Это было в 1989 году. После торжественной линейки у меня в руках была большая охапка цветов, и я была абсолютно счастлива. Затем прошёл урок Мира у памятника воинам-землякам.

Практически сразу я начала вести уроки и в других классах. Учителей не хватает. По мере необходимости преподавала биологию, этику, русский и литературу в 5-7 классах. Сейчас осваиваю немецкий язык, ведь школьная программа предусматривает изучение иностранного языка со 2 класса».

««Пусть у меня и немного учеников, но они все замечательные», - говорит педагог. - Я стараюсь, чтобы им было интересно учиться. В этом году провела с детьми эксперимент - мы вырастили на окошке огурцы. 21 марта мы посадили семена в баночки. Я рассказывала ребятам, как правильно ухаживать за растениями, и они всё выполняли. А 21 мая мы уже ели огурчики».

Почти все мероприятия Людмила Николаевна организует и проводит вместе с воспитателем дошкольной группы Натальей Ильиничной Глушаевой. Много мероприятий было проведено в мае, на Неделе Добра. «Особенно ребятам запомнилось мероприятие «Маленькие герои большой войны». Дети с интересом слушали истории о маленьких партизанах, участвовавших в Великой Отечественной войне. А затем мы посмотрели видеоролик «Маленькие герои сегодняшнего времени», и некоторые ребята просто расплакались, восхищаясь храбростью и стойкостью детей и подростков. Ученики школы принимают участие во всех конкурсах, и очень радуется, когда они занимают в них призовые места.

Людмила Николаевна отмечает, что в Заборской школе есть все условия для хорошей учёбы детей и отмечает: «И пусть в нашей школе мало детей, но в коридорах всегда шумно и весело». Людмила Николаевна говорит, что у неё практически нет свободного времени, если выпадает минутка, то она занимается цветоводством. А ещё она очень любит фотографировать, поэтому в памяти её телефона много фотографий природы, особенно неба с облаками, восхода и заката солнца.

Единственная дочь в семье Глазьевых, 1963 года рождения, уроженка Алтайского края, Галочка с детства была тихим, послушным и спокойным ребенком. Папа Анатолий Васильевич в то время работал трактористом, мама Любовь Ивановна — продавцом в сельском магазине. Родители не сразу догадались о том, что рядом с ними живет совсем еще маленькая учительница, которая пишет планы, проводит настоящие уроки со своими куклами и ставит им оценки. Самым любимым учеником являлась кукла Валера.

Шло время… В 1978 году Галина окончила восемь классов общеобразовательной школы и поступила в Киселевское педагогическое училище. Исполнительная и ответственная, она успешно прошла обучение основам профессии и по распределению была направлена в школу села Пермяки Беловского района. Наверное, так было угодно судьбе, что в соседнюю Степновскую малокомплектную школу на работу направили однокурсницу Галины Лену Юрьеву, которая была очень напугана рассказами о глухом и неблагоустроенном поселке Степной. Великодушная и покладистая девушка Галина уступила свое место в Пермяках, а сама приехала на работу в Степновскую школу, где стала и заведующей, и завхозом, и учительницей начальных классов - первого, второго и третьего одновременно. Учеников на тот период было пятнадцать человек. Работала одна. Начинать всегда сложно: совета спросить не у кого, иногда доходило до слез... Но Галина Анатольевна всегда находила выход из сложных ситуаций и до всего доходила сама благодаря своему настырному характеру.

Менялись времена и люди, Галина Анатольевна набиралась профессионального и жизненного опыта, искала новые формы, методы, возможности и никогда не переставала учиться работать в ногу со временем. Она твердо знала, что для учителя учиться самому - это нормальное состояние. Для нее главное в работе педагога - научить детей трудиться на уроке, чтобы у них не было ни времени, ни желания на нарушение дисциплины. Для учителя по призванию, каким по праву является Галина Анатольевна, очень важно увидеть в глазах детей азарт, интерес и удовольствие, полученное в результате учебного процесса.

Наступил 2008 год, когда закрывали малые школы по всей России, дошла очередь и до поселка Степной. Заведующей Степновской НОШ пришлось оставить свой пост.

В этот трудный период, когда нет любимой работы, когда не знаешь, куда себя деть, когда болезненно переживаешь произошедшие события, Галина Анатольевна нашла выход. Она пришла работать в Степновский сельский клуб, куда после школы шумной гурьбой прибегали такие дорогие ей ребятишки, без которых она просто не представляла своей жизни. В клубе с появлением такой хозяйки стало тепло и уютно и детям, и взрослым: работали кружки, проходили праздники. За пять лет, отданных управлению культуры Беловского района, Галина Анатольевна за свой труд не раз награждалась почетными грамотами и благодарностями. Но школа часто снилась по ночам.

И когда в 2013 году Галина Анатольевна получила приглашение на работу Вишневской школы, не раздумывая ни минуты с особой радостью снова стала учителем начальных классов, но уже в селе Вишневка. Очень быстро влилась в небольшой, но дружный коллектив педагогов.

Ни разу в жизни Галина Анатольевна не пожалела о своем выборе. Ее всегда окружают люди, приходят за помощью и советом. Имеющая активную жизненную позицию, отстаивающая свою точку зрения, имеющая свои собственные взгляды на те или иные события, умеющая убеждать, принципиальная и бесконечно доброжелательная сельская учительница — пример для своих учеников. Как каждая женщина, Галина Анатольевна очень любит цветы, а профессию учителя сравнивает с профессией садовника. Садовник выращивает цветы, а учитель воспитывает детей. И те, и другие прекрасны.

Вот учитель школы в поселке Головановский Саратовской области, Живицкая Галина Михайловна рассказала о своей работе сельского учителя., как бы душевную песню спела.

- Все мы родом из школы, она оказывает мощное воздействие на всю нашу дальнейшую жизнь. А на селе - это источник добра, света, порядочности, любви, творчества и очень важно, чтобы этот источник оставался чистым, ясным на долгие годы. Чтобы каждый приходящий к этому источнику уходил, наполненный светом, мудростью, добротой, необходимо сохранять этот источник в чистоте, а в современном мире это сможет сделать, только высоконравственный, порядочный и преданный своей земле человек. Именно из таких людей и получаются хорошие сельские учителя. Кто в наши дни выбирает профессию учителя? Совсем немногие, это те, кто по - настоящему любит свою Родину, своё родное село. И как бы там не складывались обстоятельства в экономическом плане, благополучие любого села напрямую зависит от того какая там школа, и что за люди работают в ней? Кто они?

Никогда не жалела о том, что я - сельский учитель. Да, тяжело: школа, подготовка к урокам, проверка тетрадей, классное руководство, участие в конкурсах, руководство методическим объединением учителей, работа по дому, огород, сад, хозяйство – кажется, всё, сил больше нет! А открываю дверь класса, вижу открытые, светлые, любопытные, оценивающие каждый мой шаг, искренние взгляды сельских мальчишек и девчонок, ждущих от меня чего – то нового и интересного, и удивляюсь, откуда берутся силы и желание работать. А всё от того, что я нашла своё призвание и горжусь тем, что я - сельский учитель, помогающий ученикам познать себя, поверить в свои возможности, добиться успехов, не потеряв при этом душевных качеств: искренность, доброту и любовь. Я несу своим любимым ученикам общечеловеческие ценности, говорю о них, практикую их. Уже три десятилетия честно и бескорыстно служу учительскому делу, сею в душах детей «разумное, доброе, вечное». Я очень люблю то, что преподаю, я люблю тех, кого учу, кому отдаю своё сердце.

Хочу, чтоб у детей осталось

Моей души хоть часть, хоть малость

Тогда могу сказать себе:

«Не зря живу я на земле!»