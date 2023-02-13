Кризис левого блогерства

В России назревает военно-политический кризис. Мы видим, что война за советское наследство между Россией и Украиной привела к сильнейшему размежеванию двух братских народов. Вооруженные силы РФ и весь промышленный комплекс оказались не готовы к этой авантюрной операции. Еще более худшее положение сложилось на Украине, подталкиваемой Западом к войне и нацизму. Данный кризис приведет к общественно-политической катастрофе как в России, так и на Украине. Как и в 2014 году левые, коммунистические силы оказались заложниками повестки, навязанной буржуазией. Причиной этого являлось политическое сектантство, историческая реконструкция прошлых лозунгов и форм, неадекватных уровню развития или деградации основного класса, интересы которого левые и коммунистические силы должны были выражать. Фактически, вся красная политическая надстройка оторвалась от чаяний и интересов львиной доли наемных работников или пролетариата. В этой связи одна часть левых стала историческими реконструкторами левого движения конца XIX – начала XX века. К ним относятся многие левые партии, которые называют себя ортодоксально марксистскими. С другой стороны, появились партии, которые склоняются к либерализму или евро коммунизму. Фактически все они оказались оппортунистами по отношению к классовой борьбе современности. Кроме того, появилась полуофициальная вписанная в политический истэблишмент крупнейшая политическая партия, которая зачастую занималась выполнением госзаказа. Фактически все эти три крыла левого движения оказались в лагере оппортунистов. С одной стороны, это были ревизионисты, экономисты, с другой стороны противоположный им лагерь оппортунистов – консерваторы. Неспособность к коалиционной деятельности, так называемая чистота рядов, привела к качественному сокращению непосредственных политических игроков на левом поле.

На фоне этого развивается левое блогерство, которое так же завязано на монетизацию и играет по правилам буржуазного мира. Было несколько попыток внести новые идеи, которые не отличались адекватностью интересам трудящихся, это «Суть времени» и выборные процессы вокруг Грудинина и Платошкина. Таким образом, мы можем констатировать кризис левого движения в материальном воплощении. Однако же, просоветские, прокоммунистические идеи, ностальгия по светлому прошлому, понимание тупика, который завел буржуазный режим Россию, ущербность всей политической системы, пропитанной коррупцией, местничеством, откатами, не для кого среди граждан России и Украины не является секретом.

Уже сейчас мы фиксируем раскол в левом движении между Украиной и РФ. Буржуазии удалось через подставных лиц, эксплуатируя государственническую, лево-патриотическую идеи с одной стороны маргинализировать мелкие партии, с другой, перехватить многие реконструкторские идеи у КПРФ. Перед нами парадоксальная ситуация, уже многие осознают, что Отечество в опасности. Многие понимают, что режим Агонизатора ведет страну к гибели. Так называемая государственная программа, и в том числе реконструкция вооруженных сил, военно-воздушных сил на практике оказались фикцией. Промышленность, завязанная на капиталистические интересы, не справляется с вызовами времени. Перед коммунистическими силами возникает уникальный шанс бросить вызов как коррумпированному государственно-чиновническому аппарату и присаживающим им партиям, так и прозападным либеральным силам, завязанным на интересы империализма всего мира.

СВО продолжила дальнейшее расчленение левых сил. Оппортунисты всех мастей разделились на Красных путинистов с одной стороны и на левых либералов с другой. Вопросы трудящихся, положение угнетенных, выражение их интересов практически отошло на второй план. На повестке дня стоит создание революционной партии трудящихся, которая будет радикально отличаться от навязываемой буржуазией политической повестки. Данная партия не может быть узкой по своему характеру, как идей, так и тактики.

В качестве повестки предлагаются так называемые «Апрельские тезисы»:

- обобществление нефтегазового комплекса

- новая индустриализация

- новые формы общественной самоорганизации и самоуправления

- решение вопросов с кредитным рабством

Какие же силы должны составить это движение? Ярчайшим примером, наиболее успешным, является партия трудящихся Бразилии, куда вошли как марксистские организации, так и представители традиционной теологии освобождения, лево-патриотические силы, многие социал-демократические партии, экологические движения, движения национальных культур и религий, не завязанные на коррумпированную номенклатуру и приближенных олигархов, местных князьков и спонсоров, расчленяющих страну. Только центростремительные силы вошли в эту партию. Так же вошли панамериканские объединения, которые мыслили шире, чем территория такой огромной страны, как Бразилия. Так же в нее вошли наиболее талантливые группировки, исповедующие 6-й уклад индустриализации, пиратские партии, что привлекло значительную часть молодежи, представителей традиционных культур и общества и создало крупнейшую политическую силу Бразилии, отстаивающую только свою политическую повестку.

Ена сегодняшний день, применяя этот опыт для постсоветского пространства и в частности России, мы придерживаемся вышеописанных «Апрельских тезисов» во внешнеполитической ситуации мы придерживаемся лозунгов «антифашизм, антиолигархизм, народовластие». Нашей целью является выражение интересов всех подотрядов современного пролетариата, наемных работников, следовательно, в рамках партии будут созданы специализированные отделы, для выражения интересов современных трудящихся.

Отделов фабрично-заводских рабочих, служащих, работников транспорта, преподавателей и учителей, врачей, наемных таксистов и т.д. В эту широкую коалицию могут войти коммунистические марксистские партии, способные оторваться от ревизионизма и консерватизма. Так же могут войти крупные лево-патриотические силы, носители красного православия или ислама, других традиционные религий, красных блогеров. Представители Российских промышленников, не завязанные на коррупционный углеводородный комплекс, представители профсоюзов и выражающие их в политической сфере структуры.

Мы придерживаемся позиции братания трудящихся на линии соприкосновения двух братских народов, обращения основной силы против продавшихся чиновников, буржуазии, олигархов для прекращения кровопролития с последующим объединительным процессом.

Такая структура должна заявить о себе через значительную информационную поддержку с применением наших СМИ , массовой работы с трудящимися. В ближайшее время нужно сформулировать и сформировать массовое ядро трудящихся, которые станут локомотивом нашего движения. Многие политические структуры должны осознать, что коалиция подразумевает договорной процесс, компромиссы и внутреннюю перестройку.

Только крупная коалиция, достаточно широкая, чтобы охватить огромные массы прозревающего народа может стать политической силой, которая не только завоюет авторитет, но и возьмёт на себя ответственность в случаем развивающегося системного общественного политического кризиса. В противном случае отсутствие подобной силы приведет к спазматическим реакциям левого и патриотических движений, которые никак не повлияют на изменение ситуации при возможном распаде страны. Это единственный путь, когда мы сможем заявить во всеуслышание «есть такая партия».