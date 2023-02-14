Нет данных за мобилизацию

Данных о возможности второй волны мобилизации в России нет, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Нет, нет данных", - заявил он, комментируя сообщения о том, что посольство США призвало сограждан покинуть Россию из-за возможной мобилизации.

По словам официального представителя Кремля, такие призывы звучат не в первый раз. Как отметил Песков, в этом заявлении «нет какой-то новации».

Песков сказал, что данных за мобилизацию нет. Что это значит? Какие данные? Пресс-секретарь президента обязан знать точно, будет или нет. А вот анализировать данные - это не его дело. Это моё дело, а Песков по должности обязан знать точно. Если не знает, то значит, есть какое-то враньё.

А. Б.