Нет данных за мобилизацию

Данных о возможности второй волны мобилизации в России нет, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Нет, нет данных", - заявил он, комментируя сообщения о том, что посольство США призвало сограждан покинуть Россию из-за возможной мобилизации.
По словам официального представителя Кремля, такие призывы звучат не в первый раз. Как отметил Песков, в этом заявлении «нет какой-то новации».
Песков сказал, что данных за мобилизацию нет. Что это значит? Какие данные? Пресс-секретарь президента обязан знать точно, будет или нет. А вот анализировать данные - это не его дело. Это моё дело, а Песков по должности обязан знать точно. Если не знает, то значит, есть какое-то враньё.
А. Б.
|
|
-ю- написал 14.02.2023 00:33
Ты похоже совсем не в теме.
Мобилизация происходит с февраля 2022 года.
Сейчас достаточно добровольцев и все происходит постепенно.
Провокаторы, которые за деньги создавали конфликты уже получили по голове и отдыхают на зоне.
Чтоб удовлетворить желание всех желающих создана *гвардия наступления* из ветеранов.
Убить россиянина почетно для каждого украинца.
А вот то что ты тут несешь это все в России.
То что ты делаешь называется зеркалирование.
Держите ответ написал 14.02.2023 00:14
Такса, чтобы откупиться в среднем для своих 5 тысяч долларов белый билет.Для несвоих 7.5 тысяч долларов.Также есть услуга за 4 тысячи долларов числится повесточным без призыва.
Прессуют за русский язык.Особенно тех кто работает с населением.Например, если продавец будет говорить только на русском могут подойти и пожаловаться администрации рынка или ТЦ, все снимая на камеру.Человека могут уволить
Многих реально силой увозят на фронт.Даже те кто говорит, что ''хочу в тюрьму'' просто сажают и везут.Два наших пророссийских подписчика прячутся дома и сидят без работы, но опасаются что могут силой вытаскивать из квартир.Один подписчик хотел уехать в деревню, но там военкомовские через забор перепрыгивают и из дома забирют.Многие справки не помогают, cейчас и инвалидов берут.
У одного подписчика забрали силой нескольких знакомых.Обучили всего за 2 недели.Отправили в Херсон и потом сразу под Бахмут.Под Бахмутом попали в засаду Вагнеров из 200 человек всушников осталось только 6.
Во многих жилых домах Одессы в подвалах собирают дроны для ВСУ.И не важно, что дом жилой.
Перебои с электроэнергией сильные, но в Молдавию одесское электричество поставляют, так как возмущать своим запрещено, а Молдавия платит.
Очень ждут Россию.Но выбраться из страны нереально.Даже сделав ''белый билет'' его могут обнулить при пересечении границы.
-
Вззято отсюда
Злой журналист
http://t.me/zloy_zhurnalist