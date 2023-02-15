Наступит ли для КПРФ настоящее?

7 - го февраля в Госдуме выступил заместитель Зюганова по партии Ю.Афонин. Может действительно Геннадий Андреевич собрался на пенсию? Давно пора. Своё выступление Юрий оформил в газете как "КПРФ - партия будущего". Что ни день так у КПРФ возникают юмористические события. А когда по мнению Афонина, Зюганова наступит настоящее? 30 лет для их руководителей мало, чтобы из партии соглашательской сделать партию самостоятельной и бороться за права не болтовнёй, а реальными делами. Зачем главный редактор Б.Комоцкий в каждой газете печатает снимки на которых показано как народ борется за свои права в других капиталистических странах в том числе и во Франции. Сотни, тысячи даже несколько миллионов выходят на протесты против пенсионной реформы, которая увеличивает пенсионный возраст всего на два года. Приведу несколько цитат из выступления Ю.Афонина. "КПРФ - это преемник и идейный наследник КПСС. Таким образом речь идёт о старейшей российской политической силе, которая в течение многих десятилетий была важнейшим фактором развития страны. Речь о партии Ленина, Сталина, Жукова,, Гагарина, Курчатова и Королёва". К сожалению страна с бандитски - воровским капитализме не рождает подобных гениев. Гениев не рождал Союз и в последние годы своего существования и даже допустил к власти бездарей и болтунов, которые и привели к ликвидации Союза. Никто не говорит о причине такой метаморфозы. Большинство политиков, экспертов, телерадиоведущих говорят о руководстве Союза, которое отошло от Ленинских принципов. Однако все без исключению забывают об основной массе коммунистов о рабочих. Ленин выдвинул идею смены капитализма на социализм, а революцию сделали простые смертные и в основном рабочий люд. Почему сегодня рабочих не видать? Их вообще в партии нет? Тогда кто есть? Геннадий Андреевич расскажите народу о социальном положении в партии.

Юрий продолжает: "Формирование организованного ядра будущей КПРФ стало ответом настоящих коммунистов на предательскую политику горбачёвской клики". И что же вы ответили горбачёвской клике? Зюганов упомянул о предательстве Грбачёва только после его смерти. Но и это не изменило вашу политику. Коллективно выходить на улицу вам запретил лидер. А сидя на печке или в тёплом дачном кабинете политику не изменишь. В 1991 году Г.Зюганов выступил с двумя поистине пророческими документами, где обрисовал предательскую политику Горбачёва, Ельцина и предложил выход из нарастающего кризиса. Что это за выход и кто о нём узнал? Кто должен был возглавить этот выход? Как всегда "дядя". А что же вы сами с Зюгановым? Предлагать вы можете, но делать и не думали. Вы часто ссылаетесь на Ленина, который ходил к рабочим на предприятия и доводил до их сознания свои тезисы. Когда и где вы и Зюганов были на предприятиях и разговаривали с рабочими без администрации? Никогда и нигде, а по щучьему велению дела в политике не делаются. Вы выступаете просто говорунами в думе, на партийных сходках или конференциях где нет рабочих. Смотрите до чего договорился выступая в думе Ю. Афонин: "Порой приходится слышать: дескать, СССР развалили коммунисты. Это очевидное заблуждение и ложь. Нашу Родину разрушили предатели, которые, хотя и таскали партбилет КПСС в кармане, никогда коммунистами не были". Горбачёв вырос до первого лица в партии и по Афонину таскал партбилет в кармане. А вы не таскаете партбилет? Партбилет Горбачёву дал возможность стать первым лицом в партии, а вы его не считаете коммунистом. А вы сами кто? Потому что они и вы отодвинули простых коммунистов от управления партией и страной. Вот и сейчас хорошо, что вас не допускают до управления государством, ведь в вашей фракции рабочих вообще нет, их нет и в нижних партийных организациях. А их должно быть большинство тогда они будут управлять и партиями и государством. По Афонину СССР руководили иуды, а самые смелые честные и умные коммунисты им противостояли. Например, кто? И что дало это противостояние? Юрий, кто сегодня руководит страной? И какое она место занимает среди других стран? Вы смотрели встречу президента с представителями авиационной отрасли? Про полторы тысячи самолётов, которые Россия эксплуатирует в настоящее время взяты в лизинг из других государств ни слова. И в заключении президент сказал: "Россия лучшая страна в мире". Вы конечно его поддержите. А почему? Да потому что при социализме вы бы работали на производстве, а за депутатство получали бы только командировочные при заседании. А сейчас ни за что не отвечаете и получаете министерскую зарплату, при этом не платите налогов. Живёте как Емеля на печи, а шесть человек упомянутые вами являются умными, которые противостояли Горбачёву. Назовите в чём они противостояли Горбачёву?Вы всё врёте как и ваш лидер. Для вас другого слова я подобрать не могу.

Потребовалось полтора года мужественной политической и юридической борьбы с ельцинским режимом, чтобы воссоздать в России коммунистическую партию". Вспомню один случай, который совершил Г.Зюганов. После подумал, что наконец правда восторжествовала и Россия действительно вернётся а социализм. После работы, придя домой, сел на диван и смотрел работу думы. В то время транслировали. Вдруг встаёт Г.Зюганов и с места говорит: "Международные транши выделяемые Росси до Москвы не доходят, Разворовываются. Так Дъяченко взяла 28 % займа, провела через два банка и положила в третий в Швейцарии в виде ценных бумаг". Зал замер и вдруг раздаётся единственный голос Виктора Ивановича Илюхина, да, да я поддерживаю заявление Зюганова. Все ваши умные депутаты промолчали, а не умный поддержал Зюганова. И на этом разбор воровства первым лицом государства закончился. Был это не единичный случай. Переварив этот героический поступок Зюганова, написал письмо В.Илюхину, который мне ответил, если поискать то можно найти. Пишет, заём был 4 миллиарда долларов. Юрий, посчитайте 28 % от этой суммы. На этом воровстве можно было развернуть импичмент, но вы на деле были рады Ельцину.

Читаю в "Правде" ваше выступление и диву даюсь. Вы вообще сами поняли о чём говорили и это для вас главное?

Далее говорит о том, что они добились денонсации Беловежских и что это дало и кому? Думаю по вранье Афонин обошёл Геннадия Андреевича. "В 1990 - х КПРФ обеспечила победу на выборах десятков красных губернаторов, которые начали работу по возрождению страны". А почему красные губернаторы промолчали о воровстве Ельцина? Была конкретная зацепка не только посадить президента, но и сменить общественно - политический строй. Не будет при этой власти красных губернаторов. Есть воровские губернаторы и об этом вам очень хорошо известно. Приводит фамилии красных губернаторов. У них что в губерниях действовали социалистические законы или там не воровали и народ жил богато? Вы даже не заступились за Примакова. Ельцин побоялся, что Евгений настоит на проверке воровства Ельциным миллиардов и снял его. На страну и экономику Ельцин, как и вы, плевали. А Примаков мог поставить Россию на деловые рельсы и НАТО бы сейчас сидело молча.