Ну вот мы и выползли из-под международного суда

Предвзятость и пристрастность неприемлемы для судебной власти, именно поэтому решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не подлежат исполнению в России. Об этом заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин.

«Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер. А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы», — заявил президент на Всероссийском съезде судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Что ж, Путин сказал, что без международного суда даже лучше. Мол, его решения носили сильно политический характер. Забыл, что в принципе не имеет права давать оценку решению суда. Четь не государь, и принцип разделения властей его тоже касается... Или больше не касается? Или уже государь?

А. Б.