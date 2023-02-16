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Московский листок

Без виагры

Опубликовано 16.02.2023 в разделе комментариев 0

Без виагры

Американская биофармацевтическая компания "Виатрис" проинформировала о приостановке поставок препарата "Виагра" в форме таблеток. Лекарственный препарат с торговым наименованием "Виагра" соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, его производство не локализовано в России. В 2022 году ООО "Виатрис" проинформировал о приостановлении поставок препарата "Виагра" в лекарственной форме таблетки", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Минпромторга.

В ведомстве отметили, что Россия работает над производством аналога «Виагры». Технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом (силденафил) обеспечена у восьми зарегистрированных в России фармкомпаний, утверждают в министерстве. Кроме того, по его данным, у 36 российских компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений на препараты с международным непатентованным наименованием (МНН) «силденафил».

Удар стратегической силы.

А. Б.

 



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