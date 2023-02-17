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Московский листок

Иностранными словами не выражаться

Опубликовано 17.02.2023 в разделе комментариев 0

Иностранными словами не выражаться

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований. По мнению авторов документа, отсутствие иностранных слов позволит повысить общий уровень грамотности в России, а также сделать употребление русского языка более корректным. Законопроект предполагает запрет на использование заимствований должностными лицами, однако меры могут распространиться на массмедиа.

Первые попытки случались ещё при государе, и как-то не очень... Начиная со слова "парламент".

Ну да бог с ними... Слово "убогий", кажись не иностранное?...

А. Б

 



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