«Он же собственник. Он может всё». То ли средневековье, то ли просто капитализм.

О вреде позитивного мышления

Очень опасно находиться в плену иллюзий. Например, верить в то, что ростовщик, который может заявиться вместе с большедорожными братками (или государевыми стражниками) и отобрать у тебя всё, вообще всё, это не про нас. Это откуда-то оттуда — из средневековья, из начала дикого капитализма, из 90-х. Но 90-е ведь кончились, не так ли? Правда, есть вопрос — с чего они кончились, когда те, кто в 90-х сидел в креслах пониже, сейчас сидит в таких же креслах, только повыше? Конечно, мыслить позитивно намного спокойнее (это нам по интернету говорят и по телевизору тоже), но только вот проблема — иногда те ребятки, которые скрываются за иллюзиями (позитивным мышлением) приходят за нами. Итак, 90-е сегодня, в конкретных примерах.

Если дорожает недвижимость

Совсем недавно мы описывали страдания семьи Калабиной (Ростов-на-Дону), взявшей ипотеку в банке ("КБ "Центр-Инвест") и лишившейся жилья. Ну, просто недвижимость в районе сильно подорожала, и банк решил отреагировать на обстановку (менеджмент же должен быть эффективным, не так ли). Процент по ипотеке подняли задним числом, не оповещая Калабиных. Затем двух инвалидов лишили жилья при помощи суда, профессионального скупщика изъятого имущества, профессионального «вышибалы» изъятого имущества и просто приставов. Теперь же посмотрим, как работает «ипотека» не в банковском, а лично-частном исполнении. Итак.

Действовал недобросовестно, с намерением нанести вред истцу

Многодетная мать Ирина Герасимова (имеет орден "Материнская слава" третьей степени) получила в 93-м году земельный участок у государства. Семья хотела построить на участке дом, были проданы две небольшие комнаты, в которых Герасимовы жили раньше. Денег на достройку не хватало и Герасимова решила занять 100 тысяч у некоего Владимира Романова.

В качестве залога Романов затребовал фиктивный договор о продаже ему земельного участка (дом в договор включён не был). Как рассказывает Герасимова - Романов обещал, что уничтожит договор после того, как долг будет погашен. Ну а дальше, сами понимаете — стоимость дома и участка минимум несколько миллионов, и что по сравнению с ними 100 тысяч. Естественно, после возврата долга Романов деньги не вернул, более того, занялся оформлением и участка и дома на себя, а затем перепродажей дома некоему Кошелькову.

Отметим, что в показаниях от 12 декабря 2017 года Романов признает, что не купил дом и участок, а взял его в залог. В дальнейшем Романов уже утверждал, что честно купил участок и дом, после чего сам довершил строительство.

Далее Герасимова попыталась через суд признать переход к Романову прав на дом незаконным. Суд первой инстанции Романов выиграл, далее (30 июня 2020 года) Белгородский областной суд принял решение в пользу Герасимовой, в связи с тем, что:

«….истцом представлены достаточно серьезные доказательства и приведены убедительные аргументы в пользу того, что Романов В.В. действовал недобросовестно, с намерением нанести вред истцу...

…Из материалов дела однозначно следует, что строительство данного дома осуществляла Герасимова И.В., а не Романов В.В… Однако в собственном интересе и нарушении прав Герасимовой И.В., в заявлении о регистрации права собственности на указанный жилой дом от 16.08.2015 Романов указывает недостоверные сведения о том, что строительство жилого дома велось за счет его собственных средств…

… Доказательств того, что Герасимова И.В. вообще продавала спорный дом Романову В.В. сторонами не предоставлено…»

Кошелькова суд не признал добросовестным приобретателем, поскольку «стороной ответчиков не опровергнут довод стороны истца о знакомстве Романова В.В. и Кошелькова Е.В., их проживания в одном доме, что подтверждается их регистрацией по адресу…. (адрес дома у Кошелькова и Романова один и тот же, что тут можно сказать — детская дружба правильных пацанов не ржавеет и ведет их по жизни — А.З.) ...приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту совершения возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись притязания третьих лиц, о которых ему было известно».

Как суд свою честь защищал

Автор материала не имеет доказательств, что кто то в Белгородском областном суде был ангажирован г. Романовым, но почему то подозревает, что решение в пользу Герасимовой привело некоторых лиц в Белгородском суде в состояние негодования. В итоге произошло следующее. 30 июня 2020 г. Председатель Белгородского суда О.Ю. Усков обратился к руководителю следственного комитета по Белгородской области с требованием привлечь Герасимову к уголовной ответственности за распространение сведений клеветнического характера про председателя Белгородского суда в отставке Заздравных И.Г.

А именно — по свидетельству адвокатов, представляющих интересы Романова, (Вивтюк О.К., Щегорцева Н.В.) после вынесения решения в пользу Герасимовой, оная Герасимова начала публично хвастаться о том, что «порешал Заздравный», чем нанесла серьезный урон репутации Заздравного и авторитету судебной власти.

Итак, против человека свидетельствуют адвокаты противной стороны и это свидетельство принимается. Отметим что даже испанская инквизиция не принимала доносы со стороны явных врагов.

В итоге Герасимову вызвали на допрос. Как она рассказывает, её от роли обвиняемой спасло то, что у неё (Герасимовой) была аудиозапись всего судебного заседания, по которой четко было слышно, что никаких странных высказываний по поводу почтенного судьи в отставке Герасимова не делала. Отметим, что ранее следствие пыталось истребовать аудиозапись процесса из суда, получило отказ.

Тем временем кассация отменила определение, вынесенное в пользу Герасимовой. Дело было отправлено на новое рассмотрение. На этот раз, разбирая спор между многодетной матерью и ростовщиком, суды выносили решения, правильные, с точки зрения рыночной экономики. Отказывали Герасимовой в признании сделки с Романовым недействительной.

Затем уже Романов и Кошельков подали в суд, требуя выселения семьи из «своего» дома.

30 июля 2021 г. судьёй Белгородского районного суда Татьяной Лозовой было принято решение о выселении семьи Герасимовых в срок до 30 марта 2022-го года. Отметим, что журналистов на заседание не пускали. Судьи ведь должны заботиться о том, чтобы их действия не дискредитировали государственный строй в Российской Федерации. Не так ли?

Ну, он же собственник

Иском о выселении Романов не ограничился. Он при активном участии Кошелькова и Павличенко (которому Кошельков вроде как передал дом в аренду) с января 21-го по июль 21-го активно «кошмарил» семью Герасимовых.

Далее цитирую по заявлению соседей Герасимовых в прокуратуру Белгородской области:

«… группа узнаваемых лиц, мужчин (Павличенко А.В., Кошельков Е.В., и другие неизвестные мужчины) постоянно приезжающие на автомобилях…, порой в неадекватном состоянии (алкогольном или ином) с подручными средствами (железный лом, монтировка или топор) в разное время суток (обычно с 22 часов вечера и в ночь, взламывают входные ворота или дверь домовладения 39 по ул. Вишнёвая, семьи Герасимовых, проникают внутрь дома, громят, угрожают семье Герасимовых с детьми (4 и 10 лет), требуя покинуть дом, испуганные дети кричат ночами...

… разбиты все окна, взламываются замки, повреждена мебель, обесточено электроснабжение…»

Также соседи в заявлении пишут, что многократно вызывали полицию, периодически получали отказ и заявления, что происходящее — семейный конфликт, иногда полиция выезжала, но «…сотрудники полиции, приехавшие на вызов, в нашем присутствии бездействуют, не пресекают преступление…»

Правоохранители в ответ заявление соседей, снова не пошевелились.

Как рассказывает Герасимова — ей удалось после долгих усилий добиться приёма у сотрудника областной прокуратуры Ивана Доценко. Тот выслушал её ситуацию и ответил, что Кошельков является собственником дома (no comment).

Некоторым убивать можно

Впрочем, с разбоя всё только началось. А закончилось убийством.

Как рассказывает Ирина Герасимова — 18.04.2021 года Артём Павличенко на своем "Форде" сбил её отца, Герасимова Владимира Валентиновича, и проехал ему одним колесом по грудной клетке. Герасимов, незадолго до этого перенесший операцию на сердце, умер вскоре после аварии.

У ДТП был свидетель, сосед Юрченко В.В. Как рассказывает Герасимова — Юрченко дал показания, только вот они куда то исчезли, в дальнейшем Юрченко был готов дать показания повторно, только вот правоохранительные органы, хоть убей, отказывались эти показания брать. Так и остались показания у Герасимовой в виде диктофонной записи.

Впрочем, по официальной версии, всё происходило иначе.

«Доводы обращения о непринятии мер к опросу Юрченко В.В. по обстоятельствам произошедшего не соответствуют действительности. Будучи дважды опрошенным, Юрченко В.В. не подтвердил факт наезда на Герасимова В.В. автомобилем под управлением Павличенко А.А» — так отписал в ответ на обращения Герасимовой прокурор области Торговченко (от 21.06.2022 года).

По губернаторскому слову

В сентябре 2021 года Герасимова смогла дорваться до встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, губернатор вроде как даже сказал что-то хорошее и одобряющее. Герасимову после встречи даже пригласили к энергетикам (по просьбе новых «собственников» дом был отключен от сети) и в прокуратуру, выслушали, и… ничего не изменилось.

А в середине мая 2022 года приставы всё-таки выкинули семью из дома. И саму Ирину Герасимову и её дочь, которая до сих пор лечится от последствий избиения бандитами (извиняюсь, честными домовладельцами) и её малолетних внуков. В настоящее время семья живет то у родственников, то у знакомых. Кстати, опека которая смотрела на издевательства над семьёй и несовершеннолетними членами семьи, равнодушно, сразу после выселения, взяла семью на учёт.

Не пора ли убирать грабли

Конечно, можно сказать, что взяв в долг у профессионального ростовщика, да ещё и дав ему такие гарантии, Герасимова проявила наивность и непонимание окружающей её реальности и это привело её к беде. И это так. Только вот разве наши поступки чем-то отличаются от её поступка?

Мы передали не только наше имущество, но и даже наши жизни в управлении весёлых ребят, которые:

Говорят о том, как заботятся о нас и наших интересах, а сами уменьшают число больниц и увеличивают пенсионный возраст;

Говорят об импортозамещении и продолжают деиндустриализацию (к примеру, вот прямо сейчас идет «оптимизация» оборонных заводов ЗиДа в Перми и Хруничева в Москве);

Говорят о величии, суверенности и скрепах, а сами предпочитают хранить и деньги и деток на территории вероятного противника.

Перед нами тоже стоят грабли, на которые мы тоже постоянно наступаем, причём, и с тяжёлыми и с трагическими последствиями. И встаёт вопрос — а не пора ли взять и выкинуть, наконец, эти грабли? Может, без них лучше будет? Жили же лет так 70 в стране, почищенной от пережитков средневековой экономики и совсем не так уж плохо жили.