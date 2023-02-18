Немного фосгена для американской глубинки

В американском штате Огайо произошла экологическая катастрофа: с железнодорожных рельс сошел грузовой поезд, перевозивший токсичные химикаты. Службы спасения эвакуировали более 2 000 жителей города Восточная Палестина, недалеко от которого произошел инцидент. Сообщают о гибели домашних животных, скота и некоторых диких хищников.

Причина этого — одна из пострадавших цистерн была наполнена химическим веществом под названием винилхлорид. Химикат находился под угрозой взрыва, что вынудило спасателей провести контролируемый пожар, который высвободил густые облака ядовитого черного дыма — фосгена. Во времена Первой мировой войны он использовался в качестве примитивного химического оружия.

Я уже устал пимсать и говорить об использовании боевых отравляющих веществ в нарродном хозяйстве, хоть у нас, хоть у них. Какая разница?

Когда-нибудь это закончится настоящей катастрофой с тысячами жертв. А пока ждем...

А.Б.