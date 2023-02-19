Герои из народа остаются в тени

Тяжелобольная Ирина Гузова из Якутии, пять лет трижды в неделю кормит нуждающихся жителей Якутска горячими обедами. Средства от полученного в прошлом году гранта закончились, а новые заявки остались неудовлетворенными… Ирина Борисовна Гузова бросила клич, попросив помощи у общественности. И с тех пор каждый день думает: «Чем я накормлю 50 человек завтра».

В первые годы проекту удавалось выигрывать гранты, но расходы всегда намного превышали поступления, порой в разы. А когда стало совсем туго, Ирина продала свою квартиру, расплатилась с долгами. Она продолжает дарить тепло своего сердца тем, кто в нем нуждается.

Живет этот человек ради людей, помогает им. Это настоящая патриотка, героиня, о её поступке нужно писать книги, её нужно награждать орденами, с неё нужно брать пример.

Но у нас пока награждают орденами ни за добрые поступки и успехи в труде, а согласно показаниям ДНК, который выявляет родственные связи с человеком приближенного к власти, к самому президенту.

Вот, к примеру, Путин наградил 25-летнего сына своего друга Игоря Сечина орденом, якобы за "многолетний труд". Смешно слышать, что у 25-летнего человека за плечами многолетний труд. Вот все, что он успел перед награждением наработать. Закончил экономический факультет МГУ, после этого в 2011-2014 годах работал аналитиком в Газпромбанке. С марта 2014 года стал заместителем начальника одного из управлений департамента шельфовых проектов "Роснефти". И через год, 20 января 2015 года был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

Подобные выдвижения на командные должности по системе ДНК захлестнули Россию от Кремля и до самых окраин. Пристраивают на прибыльные места родственников, а потом их награждают. Показывают таким способом, какие выдвиженцы стратеги, умельцы. Началась такая эпоха с садового товарищества «Озеро», Путин был его членом, а когда он пришел к власти, то многие его друзья, огородники стали государственными стратегами. Вопрос у нас сейчас не о профессиональных качествах претендентов на различные должности, а кто, чей сыночек или дочка, это и есть система ДНК. Нет отбора, конкуренции, с каждым днем страна теряет все больше профессионалов. Губернаторами становятся бывшие охранники, их бросают восстанавливать разрушенную экономику в регионах. А после оказывается, что они способны только на то, чтобы создавать различные ЧОПы. Вот с такими интеллектуальными резервами страна идет в будущее.

Например, дочь Сергей Шойгу Юлия, которая работает в МЧС, стала объектом для шуток в интернете из-за большого количества наград, которые она продемонстрировала на одном из публичных выступлений. Всего их насчитали более 40. Среди них есть и орден «За заслуги перед Отечеством».

Супруга и дочь близкого Путину миллиардера Геннадия Тимченко, которые стали гражданками Финляндии, получили из рук Путина за укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, а также развитие научных и культурных связей и активную благотворительную деятельность Ордена Дружбы. Правда, о благотворительности этих женщин никто, кроме нашего президента не слышал, а вот о доброте Ирины Гузовой знает целый край, но её не спешат награждать.

Вместо настоящих героев нам все время пытаются подсунуть выдуманных. С кого же брать пример и воспитывать молодое поколение. Нет новых Гагариных, Стахановых.

Есть ещё и тайные герои. Первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко президент присвоил звание Героя России закрытым указом.

А в Якутске в это время добрый человек борется за существование социальной столовой, которая спасает бедных от настоящего голода. Нет, наверное, средств массовой информации в Якутске, которые бы не писали об этом, но главной проблемы они не решили, не появилось источника финансирования для этого благотворительного заведения. Не откликнулся на этот зов какой-нибудь богач, или крупный государственный руководитель Якутии. Сытые голодных не разумеют.

Властям города эта столовая не нужна, потому что не приносит никакой прибыли. Одни расходы. Ирине Гузовой помогают чем могут отдельные граждане, организации и частники республики. Прошлый год для столовой выдался особенно тяжелым. Она несколько раз прерывала работу из-за долгов и нехватки средств. Но и после закрытия люди продолжали почти каждый день приходить, спрашивали у Ирины Борисовны, когда откроется столовая. Они не могли понять, что денег у нее нет и готовить вкусные обеды ей просто не на что.

Недавно после очередного закрытия Ирина обратилась за помощью к знакомым из портала «Подвиги». Это некоммерческий информационный проект, который рассказывает в соцсетях о героях среди нас. Портал опубликовал про нее пост, и на него отозвались жители со всей России. За несколько дней неравнодушные россияне со всей страны и даже из зарубежья собрали 1 154 888 рублей для тонущей в долгах единственной социальной столовой Якутии, где кормят бесплатными обедами пожилых людей, инвалидов, многодетные и малоимущие семьи и других нуждающихся. Люди идут в эту столовую не от хорошей жизни, значит в нашей стране не все хорошо, есть много бедных.

И вот Ирина Гузова после долгого перерыва в прошлом году обрадовала горожан: «11 октября социальная столовая возобновляет свою работу. Три раза в неделю: во вторник, в четверг и в субботу с 12 часов мы будем кормить бесплатными горячими обедами нуждающихся жителей города. Будем работать столько, насколько хватит ресурсов. Дальше будет видно».

Сегодня модно говорить о том, что не надо растить иждивенцев, надо, мол, давать людям удочки. Но среди посетителей социальной столовой Ирины Гузовой пенсионеры и инвалиды, которые с помощью этой удочки, вряд ли смогут в силу возраста и состояния здоровья ловить свое счастье, а тем более начать заниматься коммерцией и получать какую-то добавку к своим скромным пенсиям. Среди них много людей заслуженных, отработавших в советские годы десятки лет по разным профессиям: врачи, учителя, строители.

За все эти годы столовая и ее хозяйка пережили много испытаний и трудностей, но были и радостные моменты: здесь проводят Новый год и другие праздники для одиноких пенсионеров, детей-сирот и других самых незащищенных членов общества. Ради их счастья и благополучия отважная женщина готова преодолеть все невзгоды.

Столовая для многих посетителей стала не только местом для получения пищи, но и общения, Ирина Борисовна собирает их за праздничным столом и даже находит спонсоров для подарков, поэтому для них закрытие столовой – это унылое и безрадостное одиночество, ощущение своей ненужности… Никому, согласитесь, не хотелось бы жить так.

Кроме пенсионеров и инвалидов Ирина Гузова раздает обеды нуждающимся многодетным семьям. Много в Якутске матерей, которые бесконечно благодарны Ирине Борисовне. Готовить на большую семью тяжело, а порой и не из чего. А с горячими обедами от социальной столовой через день можно сэкономить и детей накормить разнообразно.

«Не могу не работать, - заявляет Ирина Борисовна. - Люди приходят, звонят, пишут. Лишний раз убеждаюсь, что я нужна».

Эта женщина на своем примере показывает, как побороть отчаяние, набраться, твердости духа, решимости, дарить людям хоть немного счастья и быть от этого самой счастливой. Это удивительный, сильный духом человек. Вот с нее нужно брать пример. К сожалению, наша власть не замечает таких героев, а выставляет на доску почета наших аристократов. Тех, кто скупает десятками квартиры, виллы и прячет миллионы под кроватями.