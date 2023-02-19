Триппер пошел в рост

Гинеколог-дерматовенеролог Александр Русин объяснил, почему в Москве и Санкт-Петербурге регистрируется более высокая заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, чем в регионах. Его слова приводит News.ru.

Врач подтвердил, что в России, как и во всем мире, растет заболеваемость хламидиозом, сифилисом и гонореей, причем больше всего случаев заражения наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Показатели заболеваемости в других регионах могут быть занижены, поскольку их жители стесняются лечиться и не попадают в статистику. Кроме того, в некоторых регионах случаи заражения инфекциями, передающимися половым путем, не регистрируются официально, поскольку заболевшим легче пойти в частную клинику.

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Ну, оно и пронятно, повесить себен на шею плакат "У меня триппер!" мало, кто решится. Ну а раньше как было? Но речь ведь о росте заболеваеемости, а официально лечиться всегда стеснялись.

Что-то нам не то рассказывают... Нет ли каких более устойчивых к традиционному лечению форм?

А.Б.