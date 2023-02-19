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Московский листок

Триппер пошел в рост

Опубликовано 19.02.2023 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Триппер пошел в рост

Гинеколог-дерматовенеролог Александр Русин объяснил, почему в Москве и Санкт-Петербурге регистрируется более высокая заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, чем в регионах. Его слова приводит News.ru.

Врач подтвердил, что в России, как и во всем мире, растет заболеваемость хламидиозом, сифилисом и гонореей, причем больше всего случаев заражения наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Показатели заболеваемости в других регионах могут быть занижены, поскольку их жители стесняются лечиться и не попадают в статистику. Кроме того, в некоторых регионах случаи заражения инфекциями, передающимися половым путем, не регистрируются официально, поскольку заболевшим легче пойти в частную клинику. 

***

Ну, оно и пронятно, повесить себен на шею плакат "У меня триппер!" мало, кто решится. Ну а раньше как было? Но речь ведь о росте заболеваеемости, а официально лечиться всегда стеснялись.

Что-то нам не то рассказывают... Нет ли каких более устойчивых к традиционному лечению форм?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Баранов, это провокация
Кущ забаненный написал 19.02.2023 09:36
Я встречался, в свое время, с девушкой из лаборатории. Вобщем в сэрэсэр это было запредельно
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(без названия)
Капрал ОчевидностЪ написал 19.02.2023 09:24
Проблема в оральном сексе. Во рту иная бактериальная среда, нежели в промежности и пенисе, соответственно организм не может сопротивляться, а людишки стали слабыми изнеженными и не могут физически удовлетворять друг друга обычными половыми сношениями, пытаются орально и получают болезни .
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