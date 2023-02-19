Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В администрации США скрывают правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена

Опубликовано 19.02.2023 в разделе комментариев 0

сша война рф
В администрации США скрывают правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена

Об этом заявил Fox News бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

В минувший четверг американский лидер прошел ежегодный медицинский осмотр. По его итогам лечащий врач президента Кевин О'Коннор представил общественности заключение, в котором говорится, что Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности.

Комментируя эту новость, бывший врач Белого дома призвал администрацию положить конец "утаиванию" информации о состоянии здоровья главы государства.

Ну у нас в истории тоже были подобные случаи, при этот страна переживала очевидный подъем...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
Полный Делягин N 61
Полный Делягин N 61
22.01.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рекордное количество британцев обратилось к благотворителям за продовольствием (0)
В администрации США скрывают правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена (0)
Триппер пошел в рост (9)
Скорость пробития (0)
Герои из народа остаются в тени (1)
Немного фосгена для американской глубинки (25)
Советский Союз пал, убитый советской интеллигенцией (10)
Он же собственник. Он может всё (2)
Иностранными словами не выражаться (9)
Без виагры (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss