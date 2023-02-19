В администрации США скрывают правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена

Об этом заявил Fox News бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

В минувший четверг американский лидер прошел ежегодный медицинский осмотр. По его итогам лечащий врач президента Кевин О'Коннор представил общественности заключение, в котором говорится, что Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности.

Комментируя эту новость, бывший врач Белого дома призвал администрацию положить конец "утаиванию" информации о состоянии здоровья главы государства.

Ну у нас в истории тоже были подобные случаи, при этот страна переживала очевидный подъем...

А.Б.