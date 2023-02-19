Рекордное количество британцев обратилось к благотворителям за продовольствием

В Великобритании 90% так называемых банков продовольствия - благотворительных организаций, которые занимаются раздачей продуктов питания нуждающимся, отчитались о рекордном количестве обращений, сообщило издание The Guardian. Особенно часто за помощью стали обращаться пенсионеры, работники здравоохранения, учителя и семьи с детьми.

Мне это напомнило старый анекдот: "Дорогие американские рабочие, по телевидению нам сообщают, что вы часто недоедаете. У нас к вам просьба: все, что вы недоедаете, присылайте к нам!"...

А.Б.