Заграница нам поможет!

Из новостной ленты:

«Минфин США пообещал продолжить ослабление экономики России»

Весьма откровенно. А то некоторые уже подумали, что раньше американцы только и заботились об усилении экономики СССР, а потом и России. Конечно, исключительно из благих побуждений они засылали батальоны своих «советников» Ельцину, объясняя тому, как следует проводить экономические «реформы». Как нужно надувать 3-процентный рейтинг, чтобы продолжить разграбление страны. Как, согласно демократической традиции, следует расстреливать парламенты. Объясняя, почему новой России не нужны наука, мощная армия, передовые технологии, что всё можно купить на Западе и не заморачиваться с развитием собственного производства.

И так доходчиво объяснили, что толпы советских «академиков», лауреатов нобелевских премий, партийных «ученых», политиков, бойких журналистов, не забывая лизать щедрую заморскую длань, истово уверовали в благодать ниспосланных свыше «рыночных реформ». Подсуетилась и советская «творческая интеллигенция», повылезавшие из всех щелей благообразного вида «правозащитники», «божьи одуванчики» - старцы с честным взором, светлыми ликами, мудрыми словами - все поголовно страдальцы и мученики богопротивной советской власти.

И никому из всей этой кодлы достойных шутов и фигляров не пришла в голову простая мысль, а как соотносится с элементарной порядочностью, совестью, гуманизмом право одних людей паразитировать на труде других людей? Неужели нахрапистая брехня об «экономической» эффективности конкуренции, товарно-денежных отношений, свободы предпринимательства, «демократии» могла серьезно восприниматься умными людьми? Что такое экономическая эффективность вне Совести? В чем заключается сия загадочная «эффективность», если в жертву ей приносится человечность?

И самое главное, если отвлечься от этической стороны дела. Насколько возрастает реальное производство, как улучшается жизнь людей в результате реставрации архаичного капиталистического способа общественного производства? Что, больше будет производиться новейших самолетов, станков, передовой электроники? Что, не слышу? В «совке» качество продукции было низкое? Значит, долой производство? Заграница нам поможет?

Беда позднесоветской партийной «элиты» в том, что она была непроходимо глупа, невежественна в самых элементарных политэкономических вопросах. Она попала в старую как мир логическую ловушку, широко используемую в демагогии – «Post hoc, ergo propter hoc», означающее «после этого, значит вследствие этого», подменяя причинно-следственную связь явлений их временной последовательностью. Суть этого заблуждения сводилась к следующим выводам. На Западе товарное изобилие, высокое качество продукции, отсутствие очередей, достойный уровень жизни. Значит, следует перенять их формы организации экономики, государственного устройства и заживем как в швейцариях. Это доводы не школяра-троечника, такова была наивная вера облеченных верховной властью политиков ядерной сверхдержавы! Им и в голову не могло придти, что всеми своими достижениями буржуазное общество обязано Труду и Разуму человека, ВОПРЕКИ капитализму, вопреки «рынку», вопреки «конкуренции» и ожесточенной борьбе за существование всех со всеми.

Упование на рыночную архаику сродни идиотским представлением о войне, как двигателе прогресса. Дескать, в условиях войны ускоренно развиваются технологии, что, в конечном итоге идет на пользу общественному развитию. Значит и «конкуренция», как холодный аналог войны, стимулирует общественное производство. Такие «соображения» даже рассматривать глупо. Как выражается интернет-публика – в топку таких «мыслителей».

Проблема современного общества заключается не в экономике, она заключается в архаичном капиталистическом способе производства. Сегодня высочайший уровень развития производительных сил требует технологического единства, планирования, координации усилий производственников, а не спекуляций на бирже разными виртуальными «ценностями». Требует СОЛИДАРНОСТИ людей, а не их взимной конкуренции в условиях рыночной анархии. На языке марксистской политэкономии это называется приведением производственных отношений в соответствие с характером и уровнем развития производительных сил. Как звучит? Не митингово? В кричалку для толпы не подходит?

Тем не менее, Истина не обязана быть понятной всем. Не обязана хорошо рифмоваться и блистать модным одеянием. А, согласно давно открытой истине, корень «экономических» проблем современного общества заключен в сохранении такого рудимента предыстории человечества, как частная собственность. Именно частная собственность на средства производства тормозит развитие производительных сил, порождает классовое противостояние, нерациональное использование ограниченных планетарных ресурсов, загрязнение окружающей среды, войны, нищету и голод на планете.

Какой выход из этого цивилизационного тупика? Ликвидация самого института частной собственности с последующей плотной, «бесшовной» интеграцией всего производства в ЕДИНЫЙ плановый (следовательно, НЕТОВАРНЫЙ) народнохозяйственный комплекс. Говоря словами Ленина, превращение всего общества в «одну контору и одну фабрику с равенством труда и равенством платы». А внутри фабрики не может быть никаких торгово-денежных отношений, конкуренции или поиска частной выгоды. Таков ЕДИНСТВЕННЫЙ способ обеспечения опережающего развития технологически сложных отраслей промышленности. Кроме того, социальное равенство освободит огромный созидательный, творческий потенциал всего народа, который многократно превосходит любые возможности т. н. «элиты». Это будет уникальной возможностью для России вновь стать моральным лидером человечества, представив миру привлекательную перспективу будущего, как общества без насилия, злобы, ненависти, зависти и лжи. Время «рыночных» авантюр вышло. Международное положение обязывает нас начинать игру по-взрослому. И подобные меры уже не столько вопрос желания, сколько условие ВЫЖИВАНИЯ России в современном мире.