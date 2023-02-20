Ростов-на-Дону. Новости с фронта отъёма жилья у населения.

В любом государстве, при любой внешней политике, как минимум одна спецоперация идёт всегда. Бизнесмены, банкиры, чиновники и прочие крупные жулики всегда бдительно смотрят - не завелось ли у остального населения что-либо ценное, что можно сделать своей спецоперационной добычей. Даже если страна ведёт внешнюю спецоперацию, внутреннюю спецоперацию это не отменяет.

Ростов. Выселял правильно – увольнение с повышением!

Ростов-на-Дону. Конец февраля 23-го года. Минус 6. Холод. Сырость. В доме на Кривошлыковском 4 к настоящему времени по-прежнему нет отопления. В доме осталось только 4 семьи. 3 семьи ждут назначенные судом компенсации за жильё, ещё у одной семьи дело в суде в кассационной инстанции.

Причина отселения дома – трещина в стене. Власти не замечали её лет так 10 (несмотря на письма и жалобы жильцов). Потом, всё-таки, был назначен ремонт дома. Но он так и не начался. Власти решили, что только срочное отселение спасёт человеческие жизни.

Отметим, что изначально, год назад, отселять пытались безо всякой компенсации. Предложили взамен жильё в маневренном фонде на Улановском, 15 (максимальная дальность от центра, максимальная близость к канализационному отстойнику, размещение по принципу — комната на семью, изобилие тараканов и мышей).

Жильцы «почему-то» не соглашалась. Потом зашла речь о компенсации 50-60 тысяч за квадратный метр, значительная часть жильцов снова не согласилась. И вот теперь жители выезжают из дома с компенсацией в районе 90 тысяч.

Чтобы добиться этого жильцам пришлось:

Судиться.

Организовывать акции протеста в Ростове, выезжать в Москву и ходить под видеокамеру по правоохранителым и надзорным органам РФ.

В течение года держать оборону в доме. Причём, с сентября 2022-го дом был отключен от всех коммуникаций вообще. 14 октября, после того как Следственный комитет РФ в очередной раз заинтересовался проблемой, холодную воду и электричество дали. Воду вскоре отключили снова. В общем, дорожат городские чиновники городскими деньгами, как своими. Так просто с ними не расстаются.

И вот теперь компенсация в 90 тысяч. Много это или мало? Если верить словам Логвиненко (сити-менеджер в Ростове такой), то это офигеть как много, можно и в Москве жильё купить.

С чисто субъективно точки зрения автора материала, может сам Логвиненко купить жильё по такой цене в Москве и сможет (если, конечно, московские братья по чиновничьему бизнесу поспособствуют), а вот для обычных граждан цены на недвижимость в столице на порядок выше.

Да и в самом Ростове (где Логвиненко главный папа) стоимость жилья в новостройке в районах близких к Кивошлыковскому переулку – где-то 126 тысяч за метр.

Так что на полученную компенсацию люди могут купить жильё либо по площади, аналогичной прежней, но на окраине, либо жильё недалеко от прежнего места жительства, но размером вдвое меньше, чем было. И даже за это им пришлось бороться год.

Разъезжаются не только жильцы, разъезжаются и ярко отметившиеся чиновники. Глава управы Пролетарского района Долматов переводится на должность заместителя мэра Таганрога.

Заместитель главы управы Рыбаков переводится на должность зам директра департамента ЖКХ Ростова.

Видимо, их опыт в борьбе с жильцами нашли позитивным и достойным распространения.

Стелла Руф, начальница управления ЖКХ Пролетарского района, тоже уволилась. Где она дальше будет сеять полезный опыт пока неизвестно.

Тем временем, депутату ростовской городской думы (от КПРФ) Наталье Оськиной пришли крайне интересные ответы на запросы. А именно - первый заместитель главы администрации Юрий Овчинников сообщает, что в 2022 году трещина, да, та самая грозная трещина, из-за роста которой понадобилось эвакуировать дом – не увеличивалась! Странно, что же городские и районные власти весь год нечто иное говорили?

Также прокуратура Пролетарского района сообщила Наталье Оськиной, что в связи с событиями, произошедшими на Кривошлыковском 4, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК («Халатность»). Пока на «неустановленных лиц администрации района». Станет ли какое-либо из этих лиц установленным? Ну, может, и станет, вот, та же Стелла Руф, к примеру. А вот привлекут ли кого-нибудь, действительно, принимавшего решение, к ответственности? Возможно.

А вот прилетит ли в Ростов запоздалый Дед Мороз на взмыленных оленя, чтобы раздать всем жильцам с Кривошлыковского 4 сертификаты на новое жильё, не хуже прежнего? Тоже возможно. Даже более вероятно.

А дом, несмотря на страшную трещину, стоит и стоит. И будет стоять, пока его не снесёт застройщик, которому нужно место под коммуникации, ведущие к небоскрёбам, возводимым рядом. Есть такое предположение (недоказанное), что ради нужд застройщика всё это и начиналось.

Ростов. Не понравилось жить на улице, можем предложить СИЗО.

17 февраля 2023 года Татьяна Калабина была вызвана на допрос в отдел полиции №3 управления МВД России по городу Ростов-на-Дону. Причина - Калабина, пенсионерка-инвалид (перенесла 3 инсульта и 2 инфаркта) якобы применила к сотруднику полиции насилие.

Напоминаем, злоключения Татьяны Калабиной и ее мужа Сергея Малиевского начались с ипотеки, взятой в банке. Далее банк КБ "Центр-Инвест" поднял поднял процент по ипотеке задним числом. Образовалась задолженность в 24 тысячи. Банк подал на Калабину в суд и выиграл дело. Далее банк продал квартиру Калабиной неким Самохиным (насколько Калабиной известно - профессиональным чистильщикам жилплощади). Для того, чтобы зачистить жилплощадь, Самохины применяли избиение; наезд на автомобиле и скрытие с места ДТП; угроза жизни; оскорбления; вселение в квартиру (г. Саможин прожил там более 10 дней и почти полностью уничтожил личное имущество Калабиной и Малиевского), поджог, ну и обращения к судебным приставам.

В настоящее время Калабина и Малиевский живут в машине напротив своего дома.

Отметим, что 24 января (после организованного Калабиной пикетирования прокуратуры) состоялась встреча с прокурором Кировского района Валерием Поцелуйко. Поцелуйко обещал ей, что ситуация будет разобрана, меры приняты.Также ей обещали, что она сможет ознакомиться с отказными материалами по её заявлениям на действия приставов и мошенничество ПАО КБ «Центр-Инвест».

02 февраля 2023 года Татьяна Калабина и её муж Игорь Малиевский пошли в отдел полиции № 3 УМВД Ростова-на-Дону знакомиться с материалами.

Как рассказывает Калабина, ей позволили войти в помещение отдела и позвонить следователю Ключниковой. А.А. Ключникова сказала Калабиной подождать, пока за ней спустятся. Сразу же после этого дежурный потребовал от Калабиной покинуть помещение. Калабиной на тот момент было не очень хорошо (напоминаем, на почве этой истории она перенесла 3 инсульта и 2 инфаркта). Она попросила дать ей немножко постоять, прислонившись к стенке. Тотчас на неё набросилось несколько полицейских, перетащили в отделение для посетителей, попутно отобрав мобильник. В ходе экзекуции транспортировкой Калабина окончательно потеряла сознание. Отделение полиции Татьяна Калабина покинула на скорой. Теперь же полиция составила документы на возбуждение уголовного дела против неё.

Отметим, что Калабиной удалось добиться выдачи ей видеосъемки произошедшего. С точки зрения автора материала - по съемке хорошо видно, что полицейский тащит Калабину, а не Калабина нападает на полицейского. Хотя, возможно у ростовской фемиды будет своё мнение.

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