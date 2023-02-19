И снова, здравствуйте!

Здравствуйте, давно не виделись, и, в общем гарантий, что увидимся, не было. Но вот вырулилось как-то, и вот он я - пара инфарктов, небольшой инсульт и полный порядок.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072 На фоне нашего бесплатного и безусловно лучшего в мире здравоохранения совсем не лишнее.

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Сегодня припозднился с новостями. Выпискаиз больницы, то да се... А так ничего особенного, к счастью, не произошло.

- Минобороны России заявило о смене командующих четырьмя военными округами ;

- ВЦИОМ: уровень доверия россиян к президенту страны Путину превысил 79%;

- 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, видимо, ожидаются большие очереди;

- Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинение судьям Конституционного суда (КС) России в связи с его решением о том, что вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ соответствует основному закону страны.

Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1. Иностранными словами не выражаться

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований. По мнению авторов документа, отсутствие иностранных слов позволит повысить общий уровень грамотности в России, а также сделать употребление русского языка более корректным. Законопроект предполагает запрет на использование заимствований должностными лицами, однако меры могут распространиться на массмедиа.

Первые попытки случались ещё при государе, и как-то не очень... Начиная со слова "парламент".

Ну да бог с ними... Слово "убогий", кажись не иностранное?...

2. В двух крупнейших городах Афганистана — Кабуле и Мазари-Шарифе — была запрещена продажа презервативов, пишет The Guardian

Их использование женщинами представители Талибана (организация запрещена в России) назвали «западным заговором» с целью осуществления контроля рождаемости среди мусульман.

Сообщается, что вооруженные боевики проверяют каждую аптеку на предмет наличия презервативов и других средств для контрацепции и угрожают акушеркам и гинекологам. Фармацевты в Кабуле и Мазари-Шарифе подтвердили, что им было приказано не хранить какие-либо противозачаточные лекарства.

А я вот не пойму, почему такакя благонамеренная организация запрещена в России?

3. Арестович протребовал вернуть украинцам русскость

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле являются русскими.

Арестович заявил, что, в отличие от Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии, Киев «конкурирует с Москвой за первородство». «Мы здесь русские на самом деле», — подчеркнул он.

По словам Арестовича, 302 года назад произошла «главная в мировой истории кража», в рамках которой Москва присвоила себе название Руси. «Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы», — обвинил Москву он.

302 года назад у целого народа украли национальность! И 300 лет никто этого даже не заметил, пока не народился Арестович!

4 Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству страны в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству страны в Европейском союзе (ЕС) и НАТО. Его слова передает РИА Новости.

«Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству», — сказал украинский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, власти республики готовятся начать переговоры по процессу вступления Украины в Евросоюз после получения статуса кандидата.

Кроме того, Зеленский отметил, что страна уже объединена с экономикой Европы в логистических и энергетических вопросах.

Ну, , альтернатива всегда есть - нен примум, и все тту. Вот Турцию уже полвека не принимают, хотя экономические связи куда как покрепче, а член НАТО Турция уже 40 лет...

5 Д,Артаньян был чернокожим

На днях выложили трейлер нового фильма "Три мушкетера".

Роль бедного гасконского шевалье д'Артаньяна в картине сыграл малоизвестный актер Малачи Пуллар-Латчмен. Все бы ничего, но главный мушкетер Франции снова оказался чернокожим. Но при этом, надо полагать дворянином...

Вместе со своими почему-то белокожими друзьями-мушкетерами д'Артаньян сражается против Рошфора и злобной Миледи, раз за разом бравурно заявляя: "Я не боюсь умереть за Францию".

По сообщениям СМИ, картина выйдет в российский прокат 16 марта.