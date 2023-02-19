Здравствуйте, госсекретарь США выступил с утверждением, что Иран поставляет России дроны для применения в СВО на Украине.

«Не только Иран поставляет технику России, но и Россия поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители», — сказал Блинкен.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Странно, да, Ф-16 на Украину поставлять можно, а МиГ-29 в Иран нет? Не спрашивайте, почему - нет, и все.

Теперь кратко.

- 39-й президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения и решил провести остаток жизни в хосписе. У Картера была диагностирована меланома

- Несмотря на военную поддержку Украины Францией, в Париже никто не хочет поражения России, заявил президент Пятой Республики Эммануэль Макрон

- Евгений Плющенко, возмутившись судейством на внутреннем первенстве среди юниоров (воспитанницы фигуриста заняли 2 и 4 места), заявил, что, скорее всего, будет рассмотрен вопрос о смене спортивного гражданства многих фигуристок (все это обсуждалось вместе с их родителями)

Цитата: "Если мы федерации не нужны, значит мы пойдем туда, где в нас нуждаются".

- При израильской атаке на Дамаск погибли пять человек, включая военного, 15 мирных жителей получили ранения, сообщило министерство обороны Сирии.

- На Украине сегодня собираются отменить 9 Мая — День Победы

1 Триппер пошел в рост

Гинеколог-дерматовенеролог Александр Русин объяснил, почему в Москве и Санкт-Петербурге регистрируется более высокая заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, чем в регионах. Его слова приводит News.ru.

Врач подтвердил, что в России, как и во всем мире, растет заболеваемость хламидиозом, сифилисом и гонореей, причем больше всего случаев заражения наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Показатели заболеваемости в других регионах могут быть занижены, поскольку их жители стесняются лечиться и не попадают в статистику. Кроме того, в некоторых регионах случаи заражения инфекциями, передающимися половым путем, не регистрируются официально, поскольку заболевшим легче пойти в частную клинику.

Ну, оно и пронятно, повесить себен на шею плакат "У меня триппер!" мало, кто решится. Ну а раньше как было? Но речь ведь о росте заболеваеемости, а официально лечиться всегда стеснялись.

Что-то нам не то рассказывают... Нет ли каких более устойчивых к традиционному лечению форм?

2 В администрации США скрывают правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена

Об этом заявил Fox News бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

В минувший четверг американский лидер прошел ежегодный медицинский осмотр. По его итогам лечащий врач президента Кевин О'Коннор представил общественности заключение, в котором говорится, что Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности.

Комментируя эту новость, бывший врач Белого дома призвал администрацию положить конец "утаиванию" информации о состоянии здоровья главы государства.

Ну у нас в истории тоже были подобные случаи, при этот страна переживала очевидный подъем...

3 Рекордное количество британцев обратилось к благотворителям за продовольствием

В Великобритании 90% так называемых банков продовольствия - благотворительных организаций, которые занимаются раздачей продуктов питания нуждающимся, отчитались о рекордном количестве обращений, сообщило издание The Guardian. Особенно часто за помощью стали обращаться пенсионеры, работники здравоохранения, учителя и семьи с детьми.

Мне это напомнило старый анекдот: "Дорогие американские рабочие, по телевидению нам сообщают, что вы часто недоедаете. У нас к вам просьба: все, что вы недоедаете, присылайте к нам!"...