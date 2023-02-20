Так не победим

Не дает покоя вчерашняя цифра ВЦИОМа: уровень доверия россиян к президенту страны Путину превысил 79%.

То есть хорошая цифра: всего 21 процент не доверяет партии и правительству в правильности их семимильных шагов.

Для мирного времение вполне прилично: четверо идут в ногу, а один так... немножко сомневается. Может, рационализатор.

А вот по военному времени выглдит иначе: рота бежит "За Родину! За Сталина!" А первый взвод: "Иди ты в жопу!"

Неубедительно как-то, не в едином строю.

А статистика именно такая, официальней некуда. А если это в заградотряде такие настроения? Тогда куда?

Можно победить при 79% доверия верховному главнокомандующему? А командарму сколько солдатского доверия отпущено? Процентов пятьдесят?

А ротному? Тому вообще сказать неприлично?

А.Б.