Так не победим

Не дает покоя вчерашняя цифра ВЦИОМа: уровень доверия россиян к президенту страны Путину превысил 79%.
То есть хорошая цифра: всего 21 процент не доверяет партии и правительству в правильности их семимильных шагов.
Для мирного времение вполне прилично: четверо идут в ногу, а один так... немножко сомневается. Может, рационализатор.
А вот по военному времени выглдит иначе: рота бежит "За Родину! За Сталина!" А первый взвод: "Иди ты в жопу!"
Неубедительно как-то, не в едином строю.
А статистика именно такая, официальней некуда. А если это в заградотряде такие настроения? Тогда куда?
Можно победить при 79% доверия верховному главнокомандующему? А командарму сколько солдатского доверия отпущено? Процентов пятьдесят?
А ротному? Тому вообще сказать неприлично?
А.Б.
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вместе со своей шоблой написал 20.02.2023 02:17
Порядка 99% поддерживает Окурка.
Я это гутарю потому, что вообще в своих районах не нахожу противников режима - только Я один.
Все просто реально оболванены! И у большей части россиян, вдруг, Богом стал не создатель России - Владимир Ильич Крупский, а выдуманный молоденький обрезанный жидок - Иисусик.