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Московский листок

Так не победим

Опубликовано 20.02.2023 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Так не победим

Не дает покоя вчерашняя цифра ВЦИОМа: уровень доверия россиян к президенту страны Путину превысил 79%.

То есть хорошая цифра: всего 21 процент не доверяет партии и правительству в правильности их семимильных шагов.

Для мирного времение вполне прилично: четверо идут в ногу, а один так... немножко сомневается. Может, рационализатор.

А вот по военному времени выглдит иначе: рота бежит "За Родину! За Сталина!" А первый взвод: "Иди ты в жопу!"

Неубедительно как-то, не в едином строю.

А статистика именно такая, официальней некуда. А если это в заградотряде такие настроения? Тогда куда?

Можно победить при 79% доверия верховному главнокомандующему? А командарму сколько солдатского доверия отпущено? Процентов пятьдесят?

А ротному? Тому вообще сказать неприлично?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет вздернут за яйца
вместе со своей шоблой написал 20.02.2023 02:17
На России реально подавляющее большинство конгломерата поддерживает Окурка.
Порядка 99% поддерживает Окурка.
Я это гутарю потому, что вообще в своих районах не нахожу противников режима - только Я один.
Все просто реально оболванены! И у большей части россиян, вдруг, Богом стал не создатель России - Владимир Ильич Крупский, а выдуманный молоденький обрезанный жидок - Иисусик.
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