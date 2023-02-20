Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал освободить братьев Кононовичей

"6 марта прошлого года Служба безопасности Украины, СБУ, арестовала Первого секретаря украинского Комсомола Михаила Кононовича и его брата Александра. Их обвинили в измене и распространении пророссийских взглядов. Эти два молодых коммуниста подвергаются физическим и психологическим пыткам, избиениям, лишению сна и угрозам расправы.

Правительство Зеленского наделяет правых экстремистов и неонацистов полномочиями, уничтожая при этом права рабочих и запрещая 12 оппозиционных партий и, как мы видим на примере братьев Кононовичей, занимается их преследованием. Мы не можем просто игнорировать эти преследования. Мы можем начать с призыва к освобождению этих двух мужчин", - заявил Уоллес.

Д.М.