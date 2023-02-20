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Московский листок

Международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84 процентов

Опубликовано 20.02.2023 в разделе комментариев 0

уран аэс оружие атом
Международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84 процентов

Bloomberg: международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84 процентов

Международные наблюдатели на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов.

"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пытается выяснить, как Иран накопил уран, обогащенный до чистоты 84% - это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами в стране на сегодняшний день", - говорится в публикации.

А что, собственно, такого? В Иране гораздо более стабильный режим, чем в Пакистане, давно располагающим ядерным оружием и средствами его доставки, но даже не контролирующем собственную территорию.

Россия не может даже поставлять Ирану истребители, в то время как пакистанский летчик еще во время Афганской войны сбил на американском истребителе генерала Руцкого, хотя Пакистан не участвовал в Афганской кампании...

 А.Б.



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