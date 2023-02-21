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Московский листок

Мы вступаем в эпоху космических диверсий

Опубликовано 21.02.2023 в разделе комментариев 2

космос человек
Мы вступаем в эпоху космических диверсий

Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения, сообщили в "Роскосмосе".

"По предварительным данным Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в "Роскосмос"), "Прогресс МС-21", как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию", — уточнили в госкорпорации.

Такие выводы сделали на основе кадров, снятых космонавтами после отстыковки грузовика 18 февраля. Снимки показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

"На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС", — добавили в "Роскосмосе".

Позднее "Роскосмос" выложил фотографию повреждения грузового корабля "Прогресс МС-21", у которого вслед за пилотируемым "Союзом МС-22" разгерметизировалась система терморегулирования, отверстие оказалось в разы больше. Согласно данным, приведенным в Telegram-канале госкорпорации, отверстие в радиаторе грузовика в диаметре составило примерно 12 миллиметров, в то время как аналогичное повреждение у "Союза" не превышало по размерам 0,8 миллиметра.

Кончится тем, что совместные полеты прекратятся из-за кризиса взаимного доверия...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Пиздолиз Кабаевой и светки Кривоногих будет повешен за яйца
вместе со всей шоблой написал 21.02.2023 11:56
Это из серии про "рязанский сахар".
Сейчас "найдут" украинский след.
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(без названия)
Внимание написал 21.02.2023 11:37
Сегодня в 12:00мск смотрите послание президента российской федерации федеральному собранию
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