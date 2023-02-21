Рынок польских яблок рухнул

Новые рынки сбыта польских яблок не компенсируют потерь из-за запрета экспорта в Россию, из-за чего местный рынок "уже рухнул", а производителям нужна помощь государства, заявил в интервью Interia президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский.

"Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина – запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов. Это был наш шанс, который мы использовали на все сто. На этом рынке держался весь наш сектор", - признал глава ассоциации.

А у меня вопрос - в России больше не растут яблоки? Южные губернии буквально завалены яблоками, стоят заброшенные сады, а мы обеспечиваем Польше рынок сбыта...

А.Б.