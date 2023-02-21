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Московский листок

Рынок польских яблок рухнул

Опубликовано 21.02.2023 в разделе комментариев 2

польша война фрг
Рынок польских яблок рухнул

Новые рынки сбыта польских яблок не компенсируют потерь из-за запрета экспорта в Россию, из-за чего местный рынок "уже рухнул", а производителям нужна помощь государства, заявил в интервью Interia президент Союза садоводов Польши Мирослав Малишевский.

"Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина – запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов. Это был наш шанс, который мы использовали на все сто. На этом рынке держался весь наш сектор", - признал глава ассоциации.

А у меня вопрос - в России больше не растут яблоки? Южные губернии буквально завалены яблоками, стоят заброшенные сады, а мы обеспечиваем Польше рынок сбыта...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: в россии все дрянь и гамно
Миронов В.С. написал 21.02.2023 12:25
Согласен
В России почти нет хороших яблок
И быстро это не исправить - яблоня не плодоносит с год посадки
И на следующий тоже!
А то, что есть у нас, оставшееся от прошлых лет - есть нельзя!
Яблоки антоновки - погань невероятная...
Раньше жрали, когда других не было, носейчас то мы знаем каковы настоящие, нормальные фрукты.
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в россии все дрянь и гамно
яблоки тоже написал 21.02.2023 11:57
>А у меня вопрос - в России больше не растут яблоки?
.
Растут, но дрянь полная, кислятина
Не берут их
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