Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

Ранее сообщалось, что Польша во вторник в 19.00 (21.00 мск) закрывает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией Кукурыки-Козловичи. На прошлой неделе по инициативе польских властей был закрыт польско-белорусский пункт пропуска Бобровники. Таким образом, на белорусско-польской границе остался лишь один пассажирский пункт пропуска Брест-Тересполь и ни одного грузового.

"Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий", - сказал Яблоньский, отвечая на вопрос, готова ли Польша окончательно закрыть границу с Белоруссией.

О какой безопасности говорит польский МИД, не вполне понятно? Белоруссия готовится напасть на Польшу?

А.Б.