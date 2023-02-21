Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Опубликовано 21.02.2023 в разделе комментариев 0

польша война фрг
Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией

Заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Польского радио.

Ранее сообщалось, что Польша во вторник в 19.00 (21.00 мск) закрывает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией Кукурыки-Козловичи. На прошлой неделе по инициативе польских властей был закрыт польско-белорусский пункт пропуска Бобровники. Таким образом, на белорусско-польской границе остался лишь один пассажирский пункт пропуска Брест-Тересполь и ни одного грузового.

"Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий", - сказал Яблоньский, отвечая на вопрос, готова ли Польша окончательно закрыть границу с Белоруссией.

О какой безопасности говорит польский МИД, не вполне понятно? Белоруссия готовится напасть на Польшу?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к Турции?:
Результаты
Интернет-ТВ
Не спрашивайте, почему - нет, и все
Не спрашивайте, почему - нет, и все
19.02.2023
И снова, здравствуйте!
И снова, здравствуйте!
19.02.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией (0)
Рынок польских яблок рухнул (2)
Мы вступаем в эпоху космических диверсий (2)
Международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84 процентов (2)
Дорога на Джубгу обвалилась (4)
Движение на Керченском мосту полностью остановлено в обе стороны из-за массового ДТП с участием трех автомобилей (1)
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал освободить братьев Кононовичей (7)
Ростов-на-Дону. Новости с фронта отъёма жилья у населения. (1)
Заграница нам поможет! (16)
Так не победим (45)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss