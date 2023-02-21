Мы вступаем в эпоху космических диверсий

Здравствуйте, Пригожин, не надо объяснять, кто это, обратился "к городу и миру" - почему ему не дают боеприпасов. Я не знаком с Пригожиным, у меня большие сомнения в конституционности того, чем он занимается, но снаряды ему и его людям нужны. Как-то странно отправлять людей воевать, не обеспечив их боеприпасами. Тем более, что боеприпасы есть.

Я не про войну вообще. Но вы отправляете людей воевать, ставите перед ними боевую задачу, а снарядов им не даете. Это как?

В отечественной истории бывали случаи, когда оружие, предназначенное нашей армии, оказывалось почему-то у противника. Не хотелось бы думать, что и это такой случай...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

Теперь кратко.

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