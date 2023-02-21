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Московский листок

Мы вступаем в эпоху космических диверсий

Опубликовано 21.02.2023 в разделе комментариев 1

Здравствуйте, Пригожин, не надо объяснять, кто это, обратился "к городу и миру" - почему ему не дают боеприпасов. Я не знаком с Пригожиным, у меня большие сомнения в конституционности того, чем он занимается, но снаряды ему и его людям нужны. Как-то странно отправлять людей воевать, не обеспечив их боеприпасами. Тем более, что боеприпасы есть.

Я не про войну вообще. Но вы отправляете людей воевать, ставите перед ними боевую задачу, а снарядов им не даете. Это как?

В отечественной истории бывали случаи, когда оружие, предназначенное нашей армии, оказывалось почему-то у противника. Не хотелось бы думать, что и это такой случай...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

 

Теперь кратко.

- Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 20 февраля одобрила поправки к Уголовному кодексу (УК), направленные на либерализацию уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов

- Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 февраля, выступит перед Федеральным собранием

- Украина опасается того, что Белый дом побудит Киев на сделку с Москвой

- В настоящее время Совет Европы реализует проект по молодёжной политике и работе с молодёжью на Украине в рамках плана действий в стране на 2023—2026 годы

 

1. Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения, сообщили в "Роскосмосе"

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2. Рынок польских яблок рухнул

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Всего комментариев к статье: 1
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010 написал 21.02.2023 13:27
1. А зачем наемников, запрещенных законодательством РФ, посылать воевать в другую страну?
Да и вообще зачем начинать воевать в другой стране по придуманной причине.?
2. Байден вчера в Киеве однозначно высказался по поводу помощи Украине.
Полная неограниченная поддержка.
Для того чтоб прекратилась война Киев должен победить Россию.
Границы должны быть по состоянию на 1991 год.
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Мы вступаем в эпоху космических диверсий
Мы вступаем в эпоху космических диверсий
21.02.2023
И снова, здравствуйте!
И снова, здравствуйте!
19.02.2023
<< прислать видео
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