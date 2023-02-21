Мы вступаем в эпоху космических диверсий

Здравствуйте, Пригожин, не надо объяснять, кто это, обратился "к городу и миру" - почему ему не дают боеприпасов. Я не знаком с Пригожиным, у меня большие сомнения в конституционности того, чем он занимается, но снаряды ему и его людям нужны. Как-то странно отправлять людей воевать, не обеспечив их боеприпасами. Тем более, что боеприпасы есть.
Я не про войну вообще. Но вы отправляете людей воевать, ставите перед ними боевую задачу, а снарядов им не даете. Это как?
В отечественной истории бывали случаи, когда оружие, предназначенное нашей армии, оказывалось почему-то у противника. Не хотелось бы думать, что и это такой случай...
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.
Теперь кратко.
- Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности 20 февраля одобрила поправки к Уголовному кодексу (УК), направленные на либерализацию уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов
- Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 февраля, выступит перед Федеральным собранием
- Украина опасается того, что Белый дом побудит Киев на сделку с Москвой
- В настоящее время Совет Европы реализует проект по молодёжной политике и работе с молодёжью на Украине в рамках плана действий в стране на 2023—2026 годы
1. Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения, сообщили в "Роскосмосе"
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. Рынок польских яблок рухнул
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Новое землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня вечером в турецком Хатае
4 Польша готова полностью закрыть движение через границу с Белоруссией
https://forum-msk.org/material/news/1...
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010 написал 21.02.2023 13:27
Да и вообще зачем начинать воевать в другой стране по придуманной причине.?
2. Байден вчера в Киеве однозначно высказался по поводу помощи Украине.
Полная неограниченная поддержка.
Для того чтоб прекратилась война Киев должен победить Россию.
Границы должны быть по состоянию на 1991 год.