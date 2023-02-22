Иллюзии прочь

(О послании президента в следующий раз. Но уже ясно, что выводы статьи, написанные до, не опровергнуты. Да и посланий было множество, но неисполнение спалило их содержание напалмом. В том-то и противоречие, что сработает на самом деле, а что нет.)

***

Иллюзии некоторых россиян чудовищны, и к огромному сожалению автора этих строк. Мол, пусть борьба с киевской хунтой и затягивается; но все остается по-прежнему, жизнь не претерпевает больших изменений, поэтому и единороссов осуждать не за что.

Это глубоко неверно. Если не удастся победить до конца года (заключить мир на своих условиях, это уже детали) то рубль начнет пикировать. А с низкими семейными бюджетами большинства россиян, живущих без накоплений и с кредитной удавкой – это катастрофа. И не слушайте кремлевских бодрячков, что, мол, с доходами углеводородов все прекрасно. Во-первых, расходы увеличились, и дефицит бюджета скаканул в 2022 году до 3,3 трлн рублей; а во-вторых, и доходы рухнут по причине китайских и индийских скидок, и чтобы обойти санкции. Соответственно, расходы превысят доходы в нынешнем году еще больше; а тут еще рынки долга ограничены. Поэтому считать, что рубль устоит к концу года, если ничего не менять… обманывать самих себя.

Еще раз, показатели роста, сравнение с дефицитами других стран и прочие единороссовские пропагандистские штучки вырывают ситуацию из контекста. Да, развитые страны могут позволить себе некоторые перекосы, потому что и МРОТ повыше, и армии поменьше, и рынки долга открыты, а на базе резервной валюты тем более. Тогда как у России своя специфика; и оная попала под большое напряжение. Мизерные семейные бюджеты вследствие чудовищного коэффициента Джини создают столь шаткую конструкцию, что малейший толчок перекосит ее. А если и толчок посильнее, и в духе так называемой СВО, тем более.

Поэтому воевать долго чрезвычайно опасно. Говоря просто, но верно, песец подкрадется с другой стороны. Да, крупных военных поражений, возможно, и не будет; но вот социально-экономическая составляющая ухудшится быстро. МЫ ОСТАНЕМСЯ У РАЗБИТОГО КОРЫТА, когда и военным действиям не будет конца, и экономика не ахти, и резервы на исходе (более того, их вливание может усилить инфляцию в виду монополизма и коррупции). Следовательно, иллюзии прочь – и умные люди должны думать о Советском Союзе 2.0. уже сейчас.

***

Но даже и военная сторона дела вызывает большое сомнение. Оная походит более на состояние не мясо, не рыба; а межеумочное состояние вредно априори.

То есть, с одной стороны, критическая масса военного прорыва не набирается по отсутствию подлинно необходимой мобилизации. Ну, не может скромная группировка союзных войск, - пусть даже с «частичной мобилизацией», пусть даже с артиллерией и поддержкой с воздуха, - разбить многомиллионную мобилизационную машину хунты, посылающую тысячи чуть ли ни каждую неделю. Да, вояки ВСУ гибнут, но ведь делают свое дело. Продвижение союзных войск не впечатляет, если смотреть правде в глаза.

А с другой стороны, - и Кремль заявляет устами Пескова, - дополнительная мобилизация не нужна. Но это от лукавого. Что уж врать-то: большая мобилизация нужна всегда, если бороться за стратегическую инициативу и дожимать противника. И любой военный профессионал подтвердит это! Любой, если не лизоблюд. Но единороссы чувствуют, что выстроенная система не потянет даже простую организацию значимой мобилизации, а что уж говорить о социальном недовольстве. Вот и начинаются игры «не нужна». Но отсюда и военно-политическое состояние застряло на перепутье, и наряду с социально-экономическим.

Одним словом, не надо путать стратегию измора с фактической трясиной. Это разные вещи все равно. А уж о стратегии сокрушения и говорить нечего, и о ней можно только мечтать. Но подробнее ниже.

***

Допустим, СССР появился вместо нынешней России. Какими путями, дополнительный разговор (вот тогда и разберем послание); но надо определиться с целями. То есть, посмотрим, как Советский Союз 2.0. справится с нынешними социально-экономическими и военно-политическими задачами. Начнем с первых.

Про общенародную собственность и советскую демократию с выборами вплоть до трудовых коллективов и говорить нечего, и настолько очевидно. Но так уж устроены многие читатели, что понимают выгоду сугубо лично, и на пальцах. Что ж, хозяин барин; а по сравнению с единороссовским режимом, и почему тот закончит последней стадией пушкинской старухи, разницу надо показать особенно.

Во-первых, постоянная часть зарплат увеличится в СССР, а премиальная сократится. Никто не спорит, что высокая премия необходима где нужно и когда нужно. Но очевидно, что капиталист держит трудящегося под контролем премиальной частью в ущерб постоянной; и чуть что, премия исчезает с соответствующей эксплуатацией. И если кто-то думает, что это мелочи, тот глубоко ошибается. Если подойти к вопросу в масштабе всей страны и всех трудящихся, то спланировать финансовые средства с постоянной частью гораздо легче; отсюда меньше рисков и забот о рынке долга; и меньше кредитная ставка с технологическим развитием. Вот Советский Союз и внедрит вменяемую постоянную часть. И, разумеется, параллельные системы доходов чиновников с коррупцией исчезнут. Это уж совсем ясно.

Во-вторых, дефицит бюджета обусловлен и идиотизмом налогов. Плоские налоги, в частности, объяснялись привлечением иностранных инвестиций; и кто постарше, помнит эти либеральные мантры. Но сейчас-то, когда все бессмысленно по причине санкций – зачем нужны плоские налоги?!.. Да по простейшей и вопиющей причине наживы олигархов. И наживы, когда остальные воюют и страдают. Разумеется, Советский Союз покончит с этим бардаком моментально. Налоги станут прогрессивными с опять-таки балансом доходов и расходов, уменьшением долга и понижением ставки.

В-третьих, ошибки прошлого будут учтены, и ущерб от валовой экономики и бюрократизированных фондов потребления исчезнет. Некоторые консерваторы хвастаются низкими ценами первого Союза, но умалчивают о повсеместном дефиците. Это несерьезно. Более того, Гайдар покончил с дефицитом одним махом общеизвестным отпуском цен, и оказался умнее Рыжкова с компанией. Лучше ужасный конец и выздоровление, чем ужас без конца. Если бы Рыжков набрался мужества на это в восьмидесятые; то и ельцинский капитализм не победил бы. Мы бы перешли от «военного коммунизма» к нормальному социализму непосредственно. Поэтому цены будут контролироваться хозрасчетной бюджетно-налоговой политикой и резервами. Административный контроль будет только над естественными монополиями, что реально и достаточно. А во всем остальном, и коль стандарты и налоги будут справедливыми с соответствующим честным экономическим соревнованием, то и борьба за потребителя будет со вменяемыми ценами.

Или, упорствуют другие, в Союзе не было безработицы. Но опять-таки, ее не было по причине уравниловки и низкой производительности. Когда фонд оплаты труда расписывался по средней величине по отрасли и среднесписочному штату предприятия. Но тогда современная техника была не нужна, потому что требовала сокращение работающих и уменьшение фонда зарплаты. Абсурд, но факт; когда повышение производительности вело к уменьшению вознаграждения. И вот почему отсутствие безработицы было именно за счет уравниловки и низкой производительности.

Второй Союз исправит и это дело с помощью реального хозрасчета. Если налоги с процентами по кредиту платятся, все остальное в карман трудового коллектива. Это уже его проблемы, кого он выберет в руководители или наоборот, уволит. Но на базе высокой производительности будут и нормальные пособия по безработице, так что увольнение не будет тяжелым социально, а стимулирует к повышению квалификации или поиску работы в нуждающихся регионах.

Да и общественные фонды потребления протухли без советской демократии (без тех же выборов вплоть до трудовых коллективов). Когда чиновники и так с высокими доходами пользовались незаслуженными льготами. А вот добросовестные трудящиеся, - особенно деревенские, - оставались «в пролете», и когда отчисления тратились на иждивение не столько их самих, сколько бюрократов с лодырями. Но коль трудовые коллективы начнут контролировать депутатов возросшими ресурсами и хозрасчетной активностью, то и общественные фонды потребления будут под надзором.

Теперь о столь насущных военно-политических задачах. В целом уже ясно, что как только Путин отдал приказ о СВО – второй Советский Союз ГАРАНТИРОВАН. Мобилизационная экономика и эффективная армия будут созданы только в этом случае! Проблема в другом: чем быстрее, тем лучше. То есть, во-первых, большая мобилизация в условиях СССР станет возможной и социально приемлемой, и с соответствующими ресурсами и быстрой победой. Но вопрос столь важен, что придется подробнее. Вот де некоторые телеграмм-каналы хвалятся, что нынешняя группировка союзных сил хоть и небольшая, но «крутая»; а верховный главнокомандующий радеет якобы о народе, не затевая большую мобилизацию. Но это пиар-видимость; а с профессионально военной точки зрения полный бардак. Этак можно воевать до морковного заговенья, и теряя значительное количество бойцов на самом деле. А если навалиться большой армией, то поставки припасов и резервы хунты треснут буквально за день, все развалится в часы, и потери будут меньшими.

Российский Генеральный Штаб понимает это прекрасно. Это классика военных стратегий, чтобы собрать большую армию в нужном месте против меньшинства врага в неподходящем для него месте, и с сокрушительным поражением. Но проблема в том, что единороссовский режим социально расколот, хотя это и заметается подпол. Низы не поддержат большую мобилизацию, потому что драться за олигархов себе дороже, и жизнь стоит явно больше миллиона; а верхи не поддержат, потому что обожравшимся мажорам начхать на родину. И Путин, и Песков, и Патрушевы с Володиными знают это, поэтому и выкручиваются а-ля дополнительная мобилизация не нужна. Отсюда бесконечные боевые действия с жертвами и разрушениями – хотя каждый военный профессионал понимает, что это фактическая трясина, и так серьезные дела не делаются.

И наоборот, и почему значительная мобилизация возможна в условиях второго Советского Союза. Народ будет воевать за себя, родимого, и за свои доходы; поэтому и социального раскола не будет. Отсюда большая армия и стремительный удар; и как не парадоксально для некоторых, разрушения и потери в разы меньше.

А во-вторых, рядовой украинец уже не будет смотреть в сторону евротрусиков. Оный прозревает уже сейчас, нахлебавшись нацистской коррупции и европейского бардака. Но когда и российский трудящийся будет с высоким окладом в условиях модернизированного Советского Союза, да без коррупции – да нахрен вся эта война нужна, скажет солдат, и пусть русские устанавливают такие порядки и у нас. Режим хунты потеряет социальную опору, отсюда и военно-политическое поражение.

Что получается в конечном счете. А то, что нынешний Кремль не хочет крепкий рубль по причине инфляционного налога на трудящихся с соответствующей эксплуатацией. Уже одно это делает единороссов вечным врагом крепкого рубля. Они-то держат свои сбережения в оффшорах (патриоты, понимаешь); а рубль пусть слабеет для надувания бюджета тем более. А раз так, то мобилизационная экономика и крепкая армия невозможны. И наоборот, реформированный и второй Советский Союз назрел и перезрел, и который будет лучше и «либерального рая»; и единороссовского «патриотизма»; и ностальгии консерватизма.

Такой Союз, и подобно пятой французской республике или фактически четвертому рейху, диалектически закономерен. Автор ничего не выдумает, а просто следует, уж извините за умный язык, законам исторической диалектики. Второй Союз также закономерен, как Т-90 после Т-34, или кто восхищается «марками», как БМВ пятый после БМВ третьего и подобное. А нынешние единороссы – лишь переходный период. Временная перемычка. Поэтому, еще раз, как только Путин подписал приказ о СВО – следующий Советский Союз закономерен. Иначе российскому народу не выжить. Но лучше раньше, чем позже.

***

Итого. Некоторые россияне считают, что де не надо раскачивать лодку, и коль тяжелые времена. Коней не переправе не меняют, и прочее бла-бла-бла. Так вот: иллюзии прочь! Олигархическая лодка уже дырявая, а единороссовские кони уже дряхлые. Спасение только в революционном изменении.

В частности, не надо слушать соловьевскую пропаганду, что запад весь из себя такой нежный, и напугается путинского окрика. Черта с два. Чем западу хуже, тем оный авантюрнее. К примеру, если мир будет покупать углеводороды за рубли в результате разгрома киевской хунты; то отсюда счета и резервы в рублях, отсюда и внешний рынок для рублевого долга с низкой ставкой, и отсюда еще одно вытеснение доллара из оборота. Поэтому значимость СВО гораздо выше, чем некоторым кажется. Образно, но верно говоря, одна гирька и покажется маленькой; но, если ее положить на чашу весов, и наряду с имеющимися, то другая чаша опрокинется. Российская победа над киевской хунтой и может быть такой гирькой для запада.

Но, понимая это, США и НАТО будут опаснее в разы?.. Будут, к бабке не ходи! Сам Столтенберг заявил, что риск проигрыша киевской хунты выше и хуже, чем риск прямого столкновения НАТО с Россией. Куда уж прямее. И что, единороссовские коррупция, лень, бардак, офшоры и монополизм потянут в таких условиях и, если «дополнительная мобилизация» уже пугает до бледной икоты?!.. Не потянут.

Все ровно наоборот: это не Россия, а коллективный запад не начинал драться по-настоящему. А если начнет, мало не покажется. Вплоть до ракет с радиусом Москва-Крым; вплоть до контроля украинского неба своими самолетами и ПВО; и вплоть до перехвата танкеров с нефтью. Россия еще может побороться на суше, хотя с большим трудом; но мощь НАТО в воздухе и на воде общеизвестна.

Отсюда смысл статьи в следующем. Единороссовский режим кажется многим россиянам близким и вечным. Но его бытие иллюзорно по причине внутренней гнилости. Если рубль сломается еще раз, это превратится в катастрофу. А Советский Союз 2.0. кажется невозможным и далеким – но оный гораздо ближе по причине не только исторической, но и тактической необходимости. Ближе потому, что российский народ захочет банально выжить. Но тогда и иллюзии прочь. Пора просыпаться.