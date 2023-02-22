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Московский листок

Мы вернулись в эпоху до Брежнева

Опубликовано 22.02.2023 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Мы вернулись в эпоху до Брежнева

Президент РФ внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении действия для России Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Парламент рассмотрит его безотлагательно.

Тут и комментировать нечего: вся система ядерной безопасности, и так основанная на соплях, летит к чертовой матери!

Эпоха Брежнева, когда мы приобрели пусть и не большое, но преимущество в ядерной сфере, чем вынудили Запад к политике разрядки международной напряженности, пошла в мусорную корзину. Все ядерные страшилки времен бабушек и дедушек больше не страшные сказки на ночь, авполне себе реальность.

А вот есть ли у нас гарантии, что мы сильны как Брежнев?

Надо сказать, Брежнев хоть и был силен, ядерной войны сильно оппсался. Ну а нынешние - бодры и вевселы! Им ничего не стррашно...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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ййййй написал 22.02.2023 03:28
Эх, Горбачев рано крякнул.
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