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Московский листок

Пожар в МКМ. Когда жадность ведёт к человеческим жертвам

Опубликовано 23.02.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

пожар москва
Пожар в МКМ. Когда жадность ведёт к человеческим жертвам

Около 9 вечера 21 февраля 2023 года в Москве загорелся дом по Международной 15 (бывшая общага «Москабельмета»), он же — гостиница "МКМ». Огонь начался на пятом этаже, потом выгорел и 6-й. Пожарные, по рассказам жильцов, приехали не очень быстро, да и приступили к тушению, особо не торопясь. Есть человеческие жертвы, по предварительным данным как минимум — 5 взрослых, двое детей, пострадавших минимум 11.

 

Напоминаем, данный дом уже более 30 лет висит между собственником (господами, приватизировавшими «Москабельмет») и городом. Собственники пытались вычистить жильцов

самыми разными способами — установка пропускного режима, судебные иски и прочие пакости. Кстати, была установлена пожарная сигнализация, которая на любую, слегка подгоревшую котлету, орала как оглашенная, а тут, когда нужна была на самом деле, вякнула один раз и заткнулась.

 

В итоге собственнику не удалось избавится от жильцов, но и жильцам не удалось добиться передачи дома городу и заключения с ними договора соцнайма (как то положено по жилищному законодательству РФ — ст. 4 закона РСФСР «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 04.07.91 г., ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса»). Благодаря неопределённому статусу дома, жильцы вылетели из большинства городских программ расселения людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (единственная государственная программа, которая в настоящее время действовала и действует на жильцов – это программа мобилизации).

 

Не сумев отнять комнаты, жулики-собственники захватили все кухни и кладовки. После этого все эти помещения были переделаны в жилые комнаты и сданы. В итоге, в нарушении всех санитарных и противопожарных норм, жильцы были вынуждены готовить в жилых комнатах, а вещи хранить и вовсе где угодно.

 

Отметим, что жители неоднократно обращались к городским властям и в надзорные органы с жалобами на то, что условия их проживания не соответствуют санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности. Надзорные органы хранили гордое равнодушие.

 

Возможно, жадность собственника и леность надзорных и госорганов и стала причиной пожара.

 

А возможно, всё ещё хуже. В Москве (и не только в Москве) уже были случаи, когда дома со слишком «зажившимися» жильцами горели при странных обстоятельствах. Например, по адресу — Барабанный переулок 11, стр. 5 (пожар был потушен жильцами) и дом 26 по ул. Камова (люди остались без жилья).

 

 

 



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