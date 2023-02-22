Владимир Зеленский упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбардировки.

На пресс-конференции в Киеве после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони Зеленского попросили прокомментировать недавнюю критику со стороны Берлускони. Неделей ранее экс-премьер Италии жестко раскритиковал действия Зеленского, которому, по его словам, "достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса", чтобы предотвратить разрушительный конфликт. Он подчеркнул, что "очень и очень негативно оценивает поведение этого господина", и отметил, что никогда не поехал бы разговаривать с ним.

Всего за время войны жертвами бомбардировок стали до 2 тысяч жителей Милана, разрушены 14 тысяч зданий. Еще около 300 тысяч горожан покинули свои дома, переселившись за пределы города в его окрестности. Одной из таких семей стали Берлускони, которые весной 1943 года переехали в деревню в часе езды от города.

"Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана", - рассказывал Берлускони в интервью для биографии Алана Фридмана.

По крайней мере, Берлускони не бомбил собственный дом, а Зеленский просит дальнобойные ракеты, чтобы бомбить Крым. Где у него квартирка в Ялте.

Вообщезаметим, что Зеленский бомбит граждан, которых считает своими, украинскими. Это интересное решение.

А.Б.