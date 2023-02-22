Война войной, а транзит по расписанию

Здравствуйте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, когда Владимир Путин объявит о своих планах по президентским выборам 2024 года.

Думаю, как обычно, в последний момент. Выборы прошли, и сразу ясно, кто президент. Никакой путаницы, никаких неожиданностей.

Кратко:

- Война войной, а треанзит по расписанию : запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 69 млрд куб. м. При этом отбор из хранилищ ЕС оказывается на 22% ниже средних многолетних значений. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины выросли до 42,2 млн куб. м, вернувшись на прошлогодний уровень.