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Московский листок

Война войной, а транзит по расписанию

Опубликовано 22.02.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, когда Владимир Путин объявит о своих планах по президентским выборам 2024 года.

Думаю, как обычно, в последний момент. Выборы прошли, и сразу ясно, кто президент. Никакой путаницы, никаких неожиданностей.

Кратко:

- Война войной, а треанзит по расписанию : запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 69 млрд куб. м. При этом отбор из хранилищ ЕС оказывается на 22% ниже средних многолетних значений. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины выросли до 42,2 млн куб. м, вернувшись на прошлогодний уровень.

 



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Война войной, а транзит по расписанию
Война войной, а транзит по расписанию
22.02.2023
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И снова, здравствуйте!
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