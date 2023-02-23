Депутаты Госдумы обсудят целесообразность внесения изменений в законодательство о запрете чиновникам отдыхать за пределами России во время специальной военной операции

Ранее руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил ввести запрет для чиновников всех уровней покидать Россию и жировать во время спецоперации.

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов и первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев в беседе с НСН заявили, что в период СВО не стоит принимать отдельные законы для депутатов и чиновников, нужно просто ограничивать их поездки.

Арефьев считает, что на случай выезда депутатов и чиновников должна быть инструкция, но не закон, так как их уже очень много.

"Я давно возмущаюсь тем, что у нас нормы нравственности уступили нормам законов, что должно быть естественным и правильным, у нас начинают подводить под нормы законов", – сказал зампред думского комитета.

А я бы начал с конца - г-н Пригожин у нас теперь субьект законодательной инициативы?

А если теперь законодательная инициатива доступна каждому гражданину -- к чему я, кстати, много лет призываю, то надо выслать на время СВО вообще всех депутатов всех уровней, с женами, детьми, любовницами и собачками к вероятному противнику, чем нанести ему непоправимый урон!

А.Б.