Журнал Newsweek провел опрос, чтобы узнать, сколько американцев хотели бы, чтобы Вашингтон поддерживал Киев в его стремлении вернуть все свои бывшие территории. Оказалось, что 39% жителей Соединенных Штатов полагают, что страна обязана поддержать Украину в попытках захвата Крыма. 18% респондентов надеются, что США выберут более безопасную стратегию и попытаются отговорить украинцев от атаки на полуостров.

Ну, во-первых, до Крыма от нынешней Украины довольно далеко.

А во-вторых, почему-то никто не учитывает мнения 2,7 миллионов жителей Крыма и Севастополя. Как-будто это вообще какой-то несущественный фактор. Хотя ничего хорошего Киев сегодня крымчанам даже не думает обещать: бомбежки, войну, репрессии, чистки, депортрации. Ну и уничтожение Керченского моста как вишенку на торте.

А.Б.