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Московский листок

США будут поддерживать Киев в атаках на Крым

Опубликовано 23.02.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
США будут поддерживать Киев в атаках на Крым

Журнал Newsweek провел опрос, чтобы узнать, сколько американцев хотели бы, чтобы Вашингтон поддерживал Киев в его стремлении вернуть все свои бывшие территории. Оказалось, что 39% жителей Соединенных Штатов полагают, что страна обязана поддержать Украину в попытках захвата Крыма. 18% респондентов надеются, что США выберут более безопасную стратегию и попытаются отговорить украинцев от атаки на полуостров.

Ну, во-первых, до Крыма от нынешней Украины довольно далеко.

А во-вторых, почему-то никто не учитывает мнения 2,7 миллионов жителей Крыма и Севастополя. Как-будто это вообще какой-то несущественный фактор. Хотя ничего хорошего Киев сегодня крымчанам даже не думает обещать: бомбежки, войну, репрессии, чистки, депортрации. Ну и уничтожение Керченского моста как вишенку на торте.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет вздернут на виселице вместе
с Ковальчуками и прочими Вроте6аннымибергами! написал 23.02.2023 13:25
Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих заселил Крыможопию российскими военными и их семьями, а также военными пенсионерами и их семьями в количестве порядка миллиона голов, и куда всю эту рвань девать теперь?
Вероятно Окурок будет отбирать квартиры у порядочных россиян и присваивать эти квартиры российским беженцам из Крыможопии!
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