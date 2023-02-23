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Московский листок

Польша провела секретную операцию по разминированию на Украине

Опубликовано 23.02.2023 в разделе комментариев 0

польша война фрг
Польша провела секретную операцию по разминированию на Украине

Польша отправила на Украину отряд полицейских для секретной операции по разминированию территорий из-за нехватки саперов у украинских военных и невозможности направить специалистов НАТО из-за того, что Россия воспримет такой шаг как провокацию, пишет Wirtualna Polska.

"Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Однако, согласилась только Польша", — отметили авторы материала.

Что за бред, панове?

Подобные операции по разминированию после вооруженных конфликтов проводятся под эгидой ООН, и никакой секретности не предполагают! Голливуд кино про это снимает с Дольфом Лундгреном.

Киев и Днепропетровск достаточно далеко от линии фронта, не говоря о том, что если работает миссия ООН, то какая провокация? Включайте в состав российских саперов, если они что-то там минировали, и вперед!

Но очень похоже, что минировали только украинцы, и без каких-либо карт и схем. И тогда понятен риск - и секретность - саперы сильно рискуют.

Но не жалко оказалось только поляков...

 А.Б.



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