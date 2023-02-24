Зачем президент США посетил государство-террорист?

Глава военной разведки Украины Буданов зачем-то рассказал, что в России есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. По его словам, угроза останется «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». При этом позднее начальник ГУР отказался признавать причастность к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России. Буданов также заявил, что российской стороне стоит ждать дальнейших инцидентов.

При этом отметим, что диверсионно-террористическая деятельность совсем не входит в прямые задачи любой военной разведки. У нее совершенно иные задачи. Не столь романтические: военно-техническая разведка, обеспечение военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и так далее.

12 октября 2022 года ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Выяснилось, что организатором взрыва является Буданов. Он, по версии ФСБ, контролировал действия агентов и их сообщников.

В целом значительное количество террористических актов со стороны Украины давно доказаны, да особо активно этого никто и не опровергает. И болеее слабая военная позиция Украины совершенно не оправдывает терроризма. Палестинские террористы, конечно, слабей Израиля, но они при этом считаются именно террористами...

А теперь задаемся вопросом: президент США совершает поездку в столицу государтва-террориста. Это нормально?

А.Б.