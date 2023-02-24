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Московский листок

Зачем президент США посетил государство-террорист?

Опубликовано 24.02.2023 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
Зачем президент США посетил государство-террорист?

Глава военной разведки Украины Буданов зачем-то рассказал, что в России есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. По его словам, угроза останется «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». При этом позднее начальник ГУР отказался признавать причастность к атакам на Крымский мост и военные аэродромы в России. Буданов также заявил, что российской стороне стоит ждать дальнейших инцидентов.

При этом отметим, что диверсионно-террористическая деятельность совсем не входит в прямые задачи любой военной разведки. У нее совершенно иные задачи. Не столь романтические: военно-техническая разведка, обеспечение военно-технического сотрудничества с зарубежными странами и так далее.

12 октября 2022 года ФСБ завершила расследование теракта на Крымском мосту. Выяснилось, что организатором взрыва является Буданов. Он, по версии ФСБ, контролировал действия агентов и их сообщников.

В целом значительное количество террористических актов со стороны Украины давно доказаны, да особо активно этого никто и не опровергает. И болеее слабая военная позиция Украины совершенно не оправдывает терроризма. Палестинские террористы, конечно, слабей Израиля, но они при этом считаются именно террористами...

А теперь задаемся вопросом: президент США совершает поездку в столицу государтва-террориста. Это нормально?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
перхоть написал 24.02.2023 10:39
есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий
.
только вот по советской еще традиции за рубежами эта отрасль работает по принципу "гора родила мышь" а массовый террор может организовать только в благоприятной обстановке, в сотрудничестве с прочими государственными структурами.
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