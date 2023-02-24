Власти Севастополя оценили состояние бомбоубежищ города и выявили 15 укрытий, которые при возникновении угрозы можно будет использовать

"Есть порядка 15 хороших объектов, они в основном расположены в центре города и были закреплены за разными ведомствами, в том числе и городскими. Это укрытия большой вместимости и при необходимости могут использоваться для эвакуации людей, которые в момент потенциальной атаки будут находиться на улице", - сказал Развожаев.

Ну, самое главное укрытие, которое создавалось против ядерной угрозы, в самом центре города, я посетил прошлой осенью. Там теперь частный музей. Очень познавательно, но не уверен, что в случае удара по центру города там можно будет гарантированно укрыться. Про ядерный удар даже не намекаю, вопросы возникнут и с обычным. Но главное, со времен советских бомбоубежищь город вырос в несколько раз. Все не поместятся...