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Московский листок

Техника в руках индейца

Опубликовано 24.02.2023 в разделе комментариев 1

Техника в руках индейца

Большого смысла в передаче Украине танков и истребителей нет, заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Джо Байден услышал мнение военных, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им нужны на самом деле", — сказал он.

Тем не менее Abrams все же отправятся на Украину, потому что на таких условиях Германия согласилась предоставить свою технику, добавил Салливан.

Кроме того, он полагает, что сейчас Киеву не нужны и американские истребители.

"Они (ВСУ. — Прим. ред.) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не будут ключевыми возможностями для контратаки", — пояснил советник Байдена.

Логика немного странная - все же "Абрамс" танк более совершенный, чем "Леопард", хотя техника в руках индейца...

F-16, разработанный еще в 1974 году, для Украины будет в самый раз.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4. написал 24.02.2023 10:55
А зачем нам Ф-16,когда в Польше,Сербии,Болгарии и Словакии имеется по состоянию на сегодня более 50 бортов МиГ-29? И мы имеем большие шансы эти МиГ-29получить,особенно после отказа Сербии от МиГ-29(35).В пользу Рафалей.Собственно говоря,что МиГ,что Рафаль,это морально устаревшее барахло,но Сербия предпочла барахло изготовленное в НАТО.Что мешало кацапорылым недосуществам низшей расы поступить так,как это сделали в Ю.Корее просто уменьшив Ф-22 до размера Ф-18 и назвав все это KF-21 сказать можно,но незачем,ибо в само понятие "кацапье-нация кацапорылых недочеловеков низшей расы"входит понимание вообще всего.Вот мы в Украине опыт Ю.Кореи используем только вместо Ф-18 используем вот этот самый МиГ-29 (35).Вот в Запорожье и используем,тем более что двигатели аналогичные РД-33 у нас на выходе.
И ни кого мы не бомбим.Мы уничтожаем в промышленных масштабах кацапорылую нечисть начавшую против Украины захватническую войну в 2014 г.И уничтожаем мы кацапорылую нечисть всеми доступными нам способами.Как я тебя и предупреждал 8 лет назад.И Крым будет защищен от кацапорылой нечисти,равно как и Донбасс.Могу повторить.Кацапье в Крыму будет зачищено, а Севастополь особенно.И специально для тебя добавляю.Попадешься-пристрелю как бешенную собаку И рука не дронет.Я все помню и пощады тебе не будет.Лучше сам подохни.Будет менее позорно.
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