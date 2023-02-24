Большого смысла в передаче Украине танков и истребителей нет, заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Джо Байден услышал мнение военных, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им нужны на самом деле", — сказал он.

Тем не менее Abrams все же отправятся на Украину, потому что на таких условиях Германия согласилась предоставить свою технику, добавил Салливан.

Кроме того, он полагает, что сейчас Киеву не нужны и американские истребители.

"Они (ВСУ. — Прим. ред.) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не будут ключевыми возможностями для контратаки", — пояснил советник Байдена.

Логика немного странная - все же "Абрамс" танк более совершенный, чем "Леопард", хотя техника в руках индейца...

F-16, разработанный еще в 1974 году, для Украины будет в самый раз.

А.Б.