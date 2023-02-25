23 февраля. Нам снова нужна Красная армия!

23 февраля – день создания Красной армии, вооружённой силы, защищающей интересы трудового народа. При помощи Красной армии трудовой народ отвоевал себе 70 лет человеческой жизни. Причём, произошло это не только на территории СССР. Посмотрев на Октябрьскую революцию, на то, что трудовой народ может сделать, если издеваться над ним слишком сильно, господа капиталисты хлебнули страха господня и на Западе потихоньку начало возникать социальное государство.

Сейчас мы живём в то время, когда рухнула последняя из навязанных нам антисоветских иллюзий. Иллюзия о том, что отказавшись от построения социализма и отказавшись от Красной армии, можно, по крайней мере, жить спокойно, не опасаясь войны. Внезапно выяснилось, что это не так. Выяснилось, что всё, о чём коммунисты «врали», что капитализм периодически сваливается в кризисы, а из кризиса капитализму удобнее всего выходить путём военного конфликта – оказалось сущей правдой. Как впрочем и всё остальное, о чём «врали» коммунисты.

Можем ли мы ждать, что правительство и прочие лица, реально управляющие РФ, выведут нас из того кризиса, в котором мы оказались?

Посмотрим, что у нас происходит.

Мы можем оценить изменение нашей жизни к «лучшему» после каждого похода в магазин.

«В условиях санкционного давления, когда против России все страны Запада, жители страны должны сплотиться», - пишут по этому поводу на всех официальнопатриотических ресурсах.

И в это же время:

«Чистая прибыль российских банков в январе текущего года составила 258 млрд руб., что в полтора раза выше результатов января прошлого года, когда прибыль была 164 млрд руб.», - следует из отчёта Банка России о развитии банковского сектора (Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63f4552a9a79473a3c9dfcb6)

«Россия по итогам 2022 года получит рекордную прибыль от экспорта нефти и газа». Директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин, в интервью URA.RU

«Большинство компаний, торгующих продуктами питания, сумело нарастить операционные и финансовые показатели и оправдать звание представителей защитного сектора. К ним можно отнести:

1.X5 Group.

2.«Белуга».

3.«Магнит».

4.«Окей».» Из https://journal.tinkoff.ru/news/results-2022-and-prospects/

Неплохое единство и сплочение, а?

А ещё «небольшие проблемы», связанные со снабжением войск снарядами настолько «невелики и незаметны», что соответствующие новости уже просочились на топовые места в интернете, и тем не менее, ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. К примеру, сейчас в Перми собираются переносить с одного места в городе на другое значительную часть оборонного завода ЗиД, выпускающего в три смены как раз взрыватели к снарядам (источник https://www.kommersant.ru/doc/5785940?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). Понятно, что после такого переноса завод если и начнёт работать, то далеко не сразу. Причина, по которой перенос необходим – территория завода нужна под один из подъездов к мосту. В общем, маленький строительный бизнес местных властей.

Аналогичная экзекуция переносом грозит в Москве заводу Хруничева (также оборонному). Что-то автору материала данные истории напоминают, наверное, описание аналогичных подвигов бизнеса в Российской империи времён русско-японской и первой мировой войны.

И как - похоже, что бодрые ребятки, которые творят подобное, найдут выход из кризиса? Хотя, для себя, может, и найдут, а вот для нас?

В общем, вывод прост. Если трудовой народ хочет снова жить по человечески – трудовому народу снова нужна защита Красной армии!