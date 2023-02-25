Уже 10 дней, как раз в морозы, сидит без отопления многодетная семья военного пенсионера, инвалида третьей группы (в результате военной травмы) Магомедова Магомеда-Расула Набидулаевича.

События развивались так. В прошлом году, в доме, в котором он живёт (Москва, ул. Матросская тишина 23/7 к. 1. кв 57, район Сокольники, округ ВАО) был произведён капремонт. И сам Магомедов и другие жильцы коммунальной квартиры, в которой Магомедов живёт, отказались от замены батареи (то, что старые чугунные батареи греют намного лучше своих новых аналогов - общеизвестно).

А 10 дней назад у соседей сверху произошла авария. В процессе ремонта образовалась воздушная пробка и батареи в квартире перестали греть. Мастер из ЖЭКа чинить отказался. Предлог - не заменили батарею - сами виноваты. Какое отношение отказ от смены батареи имеет к только что произошедшей аварии в другой квартире - не очень ясно.

Магомедов дважды ходил в прокуратуру. После этого к нему снова пришёл ремонтник, согласился, что причина не в его батарее, но только вот тепло ему так и не подключили. На этот раз со ссылкой - в праздники не можем.

В общем, с 23 февраля, товарищ военный пенсионер. Мерзните на здоровье, вместе с семьей!