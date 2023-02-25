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Московский листок

Байден сам не очень верит в возвращение Крыма Украине

Опубликовано 25.02.2023 в разделе комментариев 4

крым история
Байден сам не очень верит в возвращение Крыма Украине

Возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать некий переходный период, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС. Он также добавил, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой.

Не все сразу. Но я могу представить себе ситуацию, при которой есть переход к этому, — сказал Байден.

Ну, я тоже могу себе теоретически представить, что кубинская армия наконец закроет на территории суверенного государства Куба лагерь в Гуантанамо, где годами без суда содержатся граждане разных стран, где их пытают и иногда убивают. А вот представить себе, что туда явится прокурор Соединенных штатов и закроет лавочку - почему-то не могу... Удивительно, но Куба не наносит по Гуантанами ракетнобомбовых ударов, хотя имеет право - это ж ее территория, захваченная США. Видимо, бомбить собственную территорию и собственное население - это удел стран свободного мира...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Пятерочка главный рассадник онкологии
Пятерочка убивает написал 25.02.2023 11:11
Почему в Чечне, Ингушетии и Дагестане нет пятерочки и других торговых сетей? Пальмовый холокост только для славян и других народностей?
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Re: Крымчане верят, а вот остальным в России облизываться и ждать новых кучек кала Путина
Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих буде повешен написал 25.02.2023 10:35
На Крыме в данный момент проживает более миллиона российских военных с семьми, военные пенсионеры с семьями и прочая российская силовая шваль, заселенная на Крым в период правления Пиздолиза Кабаевой и Светки Кривоногих!
Они явно с цветами не будут встречать ЗСУ.
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Крымчане верят, а вот остальным в России облизываться и ждать новых кучек кала Путина
До Мурашек с р а т ь хочет Путин написал 25.02.2023 10:21
Дело в следующем, все кто живет в рабстве Путина мечтают избавиться от этой лживой шелудивой псины, но не могут себе позволить, ибо дорого.
Крымчане, как и любые граждане которым компостирует мозг Путин, с радостью воспримут освобождение, в этом смысле крымчанам повезло, после того как ВСУ выйдут к границам Азовского моря и Крыма, с помощью американского оружия начнется планомерное уничтожение присутствия любых силовиков России. Разведка дронами и уничтожение, то есть не придется атаковать или разрушать, именно с цветами будут ждать освобождения от Путина, как и в Москве или Питере, Таганроге или Владивостоке.....
Но повезет только крымчанам, увы, остальным сосать....
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет вздернут на виселице вместе
с Ковальчуками и прочими Вроте6аннымибергами написал 25.02.2023 10:19
Надо откровенно признать, что затягивание СВО в Украине очень выгодно порядочным россиянинам, которых на России осталось почти около полмиллиона единиц.
На данный момент ЗСУ уничтожает в свою пользу падаль стабильно не ниже 1 к 4. То бишь, чем дольше продлится СВО - тем больше уничтожится падали.
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