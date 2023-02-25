Байден сам не очень верит в возвращение Крыма Украине

Возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать некий переходный период, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС. Он также добавил, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой.
Не все сразу. Но я могу представить себе ситуацию, при которой есть переход к этому, — сказал Байден.
Ну, я тоже могу себе теоретически представить, что кубинская армия наконец закроет на территории суверенного государства Куба лагерь в Гуантанамо, где годами без суда содержатся граждане разных стран, где их пытают и иногда убивают. А вот представить себе, что туда явится прокурор Соединенных штатов и закроет лавочку - почему-то не могу... Удивительно, но Куба не наносит по Гуантанами ракетнобомбовых ударов, хотя имеет право - это ж ее территория, захваченная США. Видимо, бомбить собственную территорию и собственное население - это удел стран свободного мира...
А.Б.
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Пятерочка убивает написал 25.02.2023 11:11
Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих буде повешен написал 25.02.2023 10:35
Они явно с цветами не будут встречать ЗСУ.
До Мурашек с р а т ь хочет Путин написал 25.02.2023 10:21
Крымчане, как и любые граждане которым компостирует мозг Путин, с радостью воспримут освобождение, в этом смысле крымчанам повезло, после того как ВСУ выйдут к границам Азовского моря и Крыма, с помощью американского оружия начнется планомерное уничтожение присутствия любых силовиков России. Разведка дронами и уничтожение, то есть не придется атаковать или разрушать, именно с цветами будут ждать освобождения от Путина, как и в Москве или Питере, Таганроге или Владивостоке.....
Но повезет только крымчанам, увы, остальным сосать....
с Ковальчуками и прочими Вроте6аннымибергами написал 25.02.2023 10:19
На данный момент ЗСУ уничтожает в свою пользу падаль стабильно не ниже 1 к 4. То бишь, чем дольше продлится СВО - тем больше уничтожится падали.