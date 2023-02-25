Байден сам не очень верит в возвращение Крыма Украине

Возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать некий переходный период, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС. Он также добавил, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой.

Не все сразу. Но я могу представить себе ситуацию, при которой есть переход к этому, — сказал Байден.

Ну, я тоже могу себе теоретически представить, что кубинская армия наконец закроет на территории суверенного государства Куба лагерь в Гуантанамо, где годами без суда содержатся граждане разных стран, где их пытают и иногда убивают. А вот представить себе, что туда явится прокурор Соединенных штатов и закроет лавочку - почему-то не могу... Удивительно, но Куба не наносит по Гуантанами ракетнобомбовых ударов, хотя имеет право - это ж ее территория, захваченная США. Видимо, бомбить собственную территорию и собственное население - это удел стран свободного мира...

А.Б.